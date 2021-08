Κοινωνία

Εκκλησία - εμβολιαστικό κέντρο στην Κρήτη: Απειλές και ύβρεις δέχεται ο ιερέας (βίντεο)

O Ανδρέας Καλιοντζάκης, φανερά στεναχωρημένος, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα υβριστικά μηνύματα και τις απειλές που δέχεται.



Υβριστικά μηνύματα και απειλές αποκάλυψε ότι δέχεται ο ιερέας Ανδρέας Καλιοντζάκης, που πήρε την πρωτοβουλία να μετατρέψει τον ιερό ναό της Παναγίας Αρχανών στην Κρήτη σε εμβολιαστικό κέντρο για όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν

Ο πάτερ Ανδρέας Καλιοντζάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» λέγοντας πως «όλες αυτές τις ύβρεις και τις κατάρες που μου στέλνουν εγώ τις επιστρέφω ως αγάπη. Ο θεός που εγώ υπηρετώ και λατρεύω είναι θεός της αγάπης»

«Μου στέλνουν μηνύματα να με κάψει ο θεός, ότι βεβηλώνω τον ναό», είπε ο πάτερ Ανδρέας, προσθέτοντας πως «όταν υπηρετώ τον θεό πρέπει πρώτα να υπηρετήσω τον άνθρωπο και συνάμα υπηρετώ τον θεό».

«Φοβάμαι μην συμβεί κάτι», είπε φανερά στεναχωρημένος, ωστόσο, σημείωσε ότι η πλειοψηφία των ιερέων της περιοχής των συγχαίρουν για την πρωτοβουλία του.

«Αυτό που κάνω είναι μια συμβολική πράξη, τον χειμώνα πέθανα 5 ενορίτες μου, θέλω να υπηρετήσω το υπόλοιπο ποίμνιό μου να μην πεθάνει», σημείωσε ακόμα.

«Ευχές αγάπης στέλνω σε αυτούς με βρίζουν και με απειλούν. Για μένα είναι και αυτοί αδέρφια που τους υπηρετώ», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο ιερέας.

