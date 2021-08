Κοινωνία

Βάσεις 2021: Αναλυτικοί πίνακες με όλα τα αποτελέσματα

Τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας για τις εισαγωγές φοιτητών στα πανεπιστήμια.



Συνολικά 56.942 είναι οι νέοι φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τους 92.090 υποψήφιους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ενώ 8.594 υποψήφιοι εισήχθησαν στα δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε σχέση με το 2020, εισήχθησαν σε ΑΕΙ 13.780 λιγότεροι υποψήφιοι (35.148 - 21.368). Επισημαίνεται παράλληλα πως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν επηρεάζει τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και εισέρχονται στη Σχολή/Τμήμα της επιλογής τους.

Με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια. Το 2020 υποψήφιος από ημερήσιο ΓΕΛ εισήχθη σε ΑΕΙ με 0,625/20 και από ημερήσιο ΕΠΑΛ με 2,7/20. Το 2021 η χαμηλότερη βάση εισαγωγής ΓΕΛ είναι 7,141/20 και στα ημερήσια ΕΠΑΛ 5,685/20.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη πως το 95,98% των υποψηφίων των ΓΕΛ που ξεπέρασαν την ΕΒΕ και υπέβαλαν μηχανογραφικό, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ.

Από την ανάλυση προκύπτει ακόμη πως υπάρχουν Σχολές και Τμήματα που έχουν πολύ λιγότερους εισαχθέντες και αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, αυτό οφείλεται: 1) Στο συντελεστή ΕΒΕ που όρισαν τα ίδια και στις επιδόσεις των υποψηφίων. 2) Στη μη επιλογή τους από τους υποψηφίους.

Επισημαίνεται ακόμη πως πάνω από 22.000 υποψήφιοι επέλεξαν ειδικότητες στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Μάλιστα το 26% αυτών επέλεξαν ΔΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από αυτή της κατοικίας τους, ενώ τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα δημόσια ΙΕΚ.

Άνοδος στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα αποτυπώνει η ανακοίνωση των Βάσεων 2021 από το υπουργείο Παιδείας

Από το υπουργείο δίνονται επιπλέον πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής τόσο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όσο και για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α1. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ:

ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. ημερήσιου ΕΠΑΛ, για Τμήματα και Σχολές των Πανεπιστημίων, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. εσπερινού Γενικού Λυκείου, για τα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. εσπερινού ΕΠΑΛ, για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Α2. Επίσης, οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους, χωρίς νέα εξέταση το 2021, αλλά με παλαιότερη συμμετοχή το 2019 ή το 2020:

ημερήσιου Γενικού Λυκείου, για τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος. ημερήσιου ΕΠΑΛ , για τα Πανεπιστήμια, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα η βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαγόμενου στο κάθε Τμήμα ή Σχολή για την κάθε κατηγορία. Επίσης, δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2020 και 2021, για τις κατηγορίες υποψηφίων, όπου οι βάσεις εισαγωγής είναι αναλογικά συγκρίσιμες μεταξύ των δύο ετών, καθώς και τα στατιστικά προτιμήσεων τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021.

Τέλος, απεστάλησαν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καταστάσεις επιτυχόντων κάθε κατηγορίας, για να αναρτηθούν στα Λύκεια.

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 103.468, εκ των οποίων 84.946 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 18.522 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.239 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στον πίνακα

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με νεότερο Δελτίο Τύπου και αναλυτική εγκύκλιο. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.

