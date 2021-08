Κοινωνία

O Κούγιας αναλαμβάνει την υπεράσπιση του μοντέλου με την κοκαΐνη

Η 31χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την απολογία της στον ανακριτή.



Ο Αλέξης Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπιση του μοντέλου που βρέθηκε με 35 φιξάκια κοκαΐνης στη Γλυφάδα.

Η 31χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα μετά την τρίωρη απολογία της στον ανακριτή την Πέμπτη, αφού δεν έπεισε για την αθωότητά της. Όπως ισχυρίστηκε, είναι αθώα και η υπόθεση είναι κατασκευασμένη.

Όπως υποστηρίζει, κάποιος την παγίδευσε, τοποθετώντας τα ναρκωτικά στο αυτοκίνητό της για να την εκδικηθεί.

Σε ανακοίνωση που διένειμε το δικηγορικό του γραφείο, αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνει ότι χθες, μετά την απόφαση περί προσωρινής κρατήσεως, την οποία έλαβε η κα Ανακριτής με τη σύμφωνη γνώμη του κου Εισαγγελέα που γνωμοδότησε, η κυρία Αφροδίτη Μπάρμπα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξιο Κούγια και του ζήτησε να αναλάβει την υπεράσπισή της και να υποστηρίξει την αθωότητά της, διατηρώντας μαζί με τον κ. Κούγια την εκ των συνηγόρων της συνάδελφο κα Αικατερίνη Δήμου.

Το δικηγορικό μας γραφείο, μόλις λάβει αντίγραφα της δικογραφίας σήμερα και πληροφορηθεί τα όσα υποστηρίζει η ΕΛ.ΑΣ και τα όσα υποστηρίζει η εντολέας μας, θα τοποθετηθεί επισήμως με δελτίο τύπου».

