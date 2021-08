Πολιτική

Ηλιόπουλος: η Κυβέρνηση έχει αποτύχει στον εμβολιασμό

«Η κυβέρνηση βαδίζει στο νέο κύμα της πανδημίας με το δημόσιο σύστημα υγείας ανοχύρωτο», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση βαδίζει στο νέο κύμα της πανδημίας με το δημόσιο σύστημα υγείας ανοχύρωτο και έχοντας αποτύχει στον εμβολιασμό», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Real FM 97.8».

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις άδειες όλων των εργαζομένων στο ΕΣΥ δείχνει ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος στο δημόσιο σύστημα υγείας», σημείωσε και έθεσε το ερώτημα, «Αν οποιοσδήποτε από εμάς βρεθεί σε ένα νοσοκομείο, θα αισθανθεί ασφάλεια να έχει από πάνω του ένα γιατρό, ο οποίος εδώ και ενάμιση χρόνο κάνει υπερπολλαπλάσιες από τις κανονικές εφημερίες και του έχουν στερηθεί όλες οι άδειες;».

«Τα νοσοκομεία παραμένουν υποστελεχωμένα τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας ένα νέο κύμα της πανδημίας και αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ δεν πίστεψε ποτέ πραγματικά στο δημόσιο σύστημα και δεν πήρε ποτέ ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυσή του», ανέφερε ακόμη και προσέθεσε, «Αυτή τη στιγμή, με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν μπούμε στην πανδημία, ενώ είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, που εν μέσω πανδημίας συζητά το κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων».

Ο κ. Ηλιόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση κάνοντας λόγω για «ξεκάθαρη αποτυχία και στον εμβολιασμό» και σημειώνοντας το εξής: «Το 28% των πολιτών στη χώρα μας άνω των 80 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι στο 5%». «Αν αυτό δεν είναι αποτυχία της κυβέρνησης, ποιανού είναι;».

«Σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε, «από την πλευρά μας συνεχίζουμε να λέμε ότι το εμβόλιο είναι αυτή τη στιγμή, όχι το μοναδικό, αλλά το βασικό εργαλείο μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συνεχίζουμε να καλούμε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν και, με βάση και τη χθεσινή απόφαση του πολιτικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, θα τρέξουμε και μία δική μας αυτόνομη καμπάνια για τον εμβολιασμό».

