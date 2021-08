Πολιτική

Κεραμέως – Πανελλήνιες 2021: η μεταρρύθμιση προσφέρει οφέλη σε όλους

Οι νέοι μας δεν εγκλωβίζονται πλέον στα πανεπιστήμια, τα οποία αναβαθμίζουν το κύρος των σπουδών τους, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας.

Για μια μεταρρύθμιση που προσφέρει οφέλη σε όλους, και κυρίως τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

«Οι νέοι μας δεν εγκλωβίζονται πλέον στα πανεπιστήμια. Οι σπουδές τους έχουν πλέον αντίκρισμα, καθώς δεν έχουμε το φαινόμενο να εισάγεται κανείς με 1, με 2, με 3. Οι νέοι μας έχουν διέξοδο και προοπτική. Οι σπουδές τους θα τους δώσουν αυτά που θέλουν και θα τους βοηθήσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όφελος υπάρχει και για τα πανεπιστήμια που βλέπουν να αναβαθμίζεται το κύρος των σπουδών τους, ενώ για πρώτη φορά απέκτησαν λόγο στο πώς θα εισάγονται οι φοιτητές με το δικαίωμα που τους δόθηκε να επιλέξουν τα ίδια την συντελεστή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής» πρόσθεσε για να υπογραμμίσει ακόμη πως τα ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να «αναπροσαρμόσουν» την ΕΒΕ την επόμενη χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ακόμη πως για πρώτη φορά τα δημόσια ΙΕΚ μπήκαν στον ακαδημαϊκό χάρτη με τη δυνατότητα που δόθηκε στους υποψηφίους να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό. «Είχαμε τριπλάσιες αιτήσεις από τις προσφερόμενες θέσεις» σημείωσε ενώ επισήμανε το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις υποψήφιους επέλεξε δημόσιο ΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από εκείνη που είναι ο τόπος της κατοικίας του. «Η δημόσια κατάρτιση είναι πλέον μια εναλλακτική επιλογή» είπε.

«Είναι ένα σύστημα που κοίταξε τους νέους στα μάτια προσφέροντάς τους εναλλακτικές. Υπάρχει μια Ελλάδα του πριν και μια Ελλάδα του μετά. Οι φοιτητές μας πληρούν πια τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Δεν κοροϊδεύουμε πλέον τα παιδιά μας. Φροντίζουμε ώστε να έχουν επιλογές» τόνισε ακόμη υπενθυμίζοντας πως η χώρα μας έχει τον χαμηλότερο ρυθμό φοίτησης και αποφοίτησης ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. «Κοροϊδεύαμε τα παιδιά μας» τόνισε με έμφαση. «Το μόνο εύκολο για μας θα ήταν να πούμε όλοι ελεύθερα στα πανεπιστήμια. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό».

Η κυρία Κεραμέως σημείωσε ότι για πρώτη φορά πέρυσι προβλέφθηκε η διδασκαλία όλων των ειδικών μαθημάτων. Για τη βάση εισαγωγής ειδικά στο σχέδιο, όπου διατυπώθηκαν ενστάσεις, η υπουργός σημείωσε πως το ειδικό μάθημα έχει μια ειδική βαρύτητα (το σχέδιο στην αρχιτεκτονική, τα αγγλικά στην αγγλική φιλολογία κοκ) και γι' αυτόν τον λόγο κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της ΕΒΕ.

Σε ερώτηση για το άνοιγμα των σχολείων, η υπουργός σημείωσε πως οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν μαζικά στον εμβολιασμό καθώς έχει εμβολιαστεί ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Τόνισε ωστόσο πως το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι πάντοτε ανοικτό και ένα εργαλείο που έχει η κυβέρνηση στην φαρέτρα της. «Ο στόχος μας είναι τα ανοικτά σχολεία» κατέληξε.

