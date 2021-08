Πολιτική

Αιγαίο: παραβιάσεις του FIR Αθηνών από ζεύγος τουρκικών F-16

Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι, πριν αναγνωρισθούν και αναχαιτιστούν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 που εισήλθε το πρωί στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, στις 11:17 π.μ. πέταξε πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

