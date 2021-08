Αθλητικά

Παναθηναϊκός: έπεσε ξύλο στην προπόνηση!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι παίκτες πιάστηκαν στα χέρια και ανάγκασαν τον Γιοβάνοβιτς να τους διώξει από την προπόνηση, ενώ κλήθηκαν σε απολογία από την διοίκηση.

Πρωταγωνιστές σε ένα πολύ άσχημο «εσωτερικό» επεισόδιο ήταν ο Λούκας Βιγιαφάνιες και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης στην προπόνηση της Πέμπτης (26/08), με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να χειροδικεί εναντίον του συμπαίκτη του και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους διώχνει από το πρόγραμμα, στέλνοντάς τους στη διοίκηση του Παναθηναϊκού για να απολογηθούν.

Σε ένα σημείο της προπόνησης οι δύο παίκτες άρχισαν να λογομαχούν για μία φάση, με τα πράγματα να «ξεφεύγουν» στη συνέχεια με ευθύνη του Βιγιαφάνιες, ο οποίος χτύπησε τον Χατζηγιοβάνη. Αμέσως επενέβησαν οι συμπαίκτες τους και το τεχνικό τιμ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διώχνει και τους δύο από την προπόνηση.

Με εντολή του Σέρβου τεχνικού και οι δύο παίκτες προπονήθηκαν μόνοι τους στο «Γ. Καλαφάτης» το πρωί της Παρασκευής (27/08) και δεν θα αγωνιστούν στο αυριανό φιλικό (Σάββατο, 28/08) με τον Αστέρα Τρίπολης στο Κορωπί. Αμφότεροι έχουν κληθεί σε απολογία από τη διοίκηση και θα τους επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο, με τον Αργεντινό να κινδυνεύει με μεγαλύτερη «καμπάνα», λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Ειδήσεις σήμερα:

Βάσεις - Πανελλήνιες 2021: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Επιδότηση πάγιων δαπανών: διαγραφή φορολογικών οφειλών σε 2 βήματα

Μητροπολίτης Δημητριάδος: Το εμβόλιο ένδειξη αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο