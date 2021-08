Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το τριήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Ποια ζώδια ευνοούνται και ποια θα... ζοριστούν. Αναλυτικές προβλέψεις.



Κριός: Είστε σε καλύτερη κατάσταση αφενός γιατί η ξεκούραση σας ταιριάζει και σας αναζωογονεί και αφετέρου γιατί τώρα ασχολείστε περισσότερο με τον εαυτό σας… Να θυμάστε ότι όσο πιο σοβαρά παίρνετε τα οικονομικά σας και προσπαθείτε να τα διευθετήσετε τόσο βλέπετε ένα φως στο τούνελ και σας φωτίζει τις λύσεις.. Ερωτικά, τώρα παίρνετε τα ηνία πολύ πιο αποφασιστικά και μάλιστα ψάχνετε για ριζικές λύσεις… Επαγγελματικά, από εβδομάδα θα είστε πιο συγκεντρωμένοι σε αυτά που είναι όντως σημαντικά.



Ταύρος: Ένα τριήμερο για εσάς που θα καταλάβετε την αξία των σχέσεων και θα μπείτε σε διαδικασία να κάνετε και κινήσεις αποφασιστικές ή να δεσμευθείτε περισσότερο ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες των άλλων… Παρασκευή και Σάββατο μετακινείστε αρκετά και σας αρέσει ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με εξωτερικές εργασίες που θα τις συνδυάσετε και με ένα καφέ ή κάτι για να ξαποστάσετε… Ερωτικά, το κλίμα δυναμώνει και σας ευχαριστεί… Επαγγελματικά, τώρα ηρεμείτε περισσότερο, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ πιεστική!



Δίδυμοι: Ένα τριήμερο που το χρειάζεστε για να ξαποστάσετε και εσείς παρόλο που εσείς ήσασταν αυτοί που ανεβάζατε τους τόνους ή προκαλούσατε συζητήσεις και τώρα βλέπετε τα απόνερα… Όμως και εσείς δε θέλετε άλλες εντάσεις και προσπαθείτε να βρείτε σημεία σύγκλισης στα ερωτικά σας κυρίως γιατί θα το διασκεδάσετε όσο μπορείτε Παρασκευή και Σάββατο βάζοντας και βαθιά το χέρι στην τσέπη… Επαγγελματικά, έχετε συγκρατημένη αισιοδοξία και καλά κάνετε γιατί πιστεύετε ότι κάτι θα αλλάξει!



Καρκίνος: Βάζετε πολλές δουλειές ταυτόχρονα και αυτό σας αγχώνει όλο και περισσότερο γιατί δεν υπολογίζετε σωστά τον χρόνο με αποτέλεσμα να πέφτουν όλα μαζεμένα και να σας αναστατώνουν ακόμα περισσότερο… Ερωτικά, τώρα θα ανοίξετε την καρδιά σας και θα εξομολογηθείτε τουλάχιστον στον εαυτό σας τι ακριβώς θέλετε… Αφήστε που πλέον θα ψάχνετε και περισσότερο για να είστε σίγουροι ότι δε σας κρύβουν κάτι… Επαγγελματικά, έχετε μπερδέψει το επείγον από το μη επείγον και δεν φταίτε απόλυτα γι’ αυτό!



Λέων: Ένα τριήμερο για εσάς που θα καθίσετε λίγο στη γωνιά σας αλλά όταν θα βγείτε θα του δώσετε και θα καταλάβει… Κυριακή θα είστε έτοιμοι για να εκδράμετε και θα το διασκεδάσετε αρκετά… Ερωτικά, το κλίμα αλλάζει προς το καλύτερο όσο και εσείς να κάνετε μία κίνηση που θα αφοπλίσει τους άλλους και να τους μπερδέψετε… Επαγγελματικά, αφήστε τις διαφορές και βρείτε τα σημεία που σας ενώνουν!



Παρθένος: Πιο καλά είστε αυτό το τριήμερο κυρίως γιατί το αποφασίζετε έτσι και δεν είστε ανυπόμονοι σε υπερβολικό βαθμό και δίνετε και τον χρόνο στους άλλους να σκεφτούν πριν αντιδράσουν… Ερωτικά πάντως θα έρθει η ώρα που οι δικές σας κινήσεις θα δημιουργήσουν ερωτηματικά γιατί θα είναι αψυχολόγητες και βέβαια δε θα το καταλάβετε πριν αλλά μετά… Επαγγελματικά, δυσκολεύεστε να τελειώσετε κάτι, αλλά μπορείτε να πάρετε μία μικρή παράταση!



Ζυγός: Γενικότερα πρέπει να κρύβετε λόγια ή τουλάχιστον να μην εξωτερικεύετε κάθε σας σκέψη πριν την επεξεργαστείτε… Ερωτικά, είστε τόσο γρήγοροι όσο και το μυαλό σας που ωραιοποιεί τις καταστάσεις και δεν βλέπει πουθενά εμπόδια… Αυτά υπάρχουν όταν εσείς τα σκεφτείτε πιο λογικά, ή κάνετε μία κουβέντα που θα δέχεστε και τα λάθη σας… Επαγγελματικά, πιστεύετε ότι κάποια σας τα κάνουν επίτηδες απλά και μόνο για να σας δυσκολέψουν!



Σκορπιός: Για εσάς αυτό το τριήμερο έχει αρκετές αλλαγές στη διάθεση κυρίως γιατί η Σελήνη από το απέναντι ζώδιο έρχεται να σας φωτίσει τις δικές σας επιθυμίες και να σας κάνει πολύ πιο άνετους το να βγείτε μπροστά και να φαίνεστε… Ερωτικά, δεν έχετε κανένα πρόβλημα κυρίως γιατί τώρα ξέρετε τι θέλετε και όχι ότι θα το αποκτήσετε με μεγάλη ευκολία, αλλά θα είστε αισιόδοξοι και θα επιμένετε εκεί που υπάρχει λόγος… Επαγγελματικά, είστε πιο συνειδητοποιημένοι ότι πρώτα από όλα είναι το συμφέρον σας!



Τοξότης: Είστε σε καλύτερη φάση αλλά καλύτερα σίγουρα θα νιώσετε την Κυριακή, μέχρι τότε μπορείτε να ασχοληθείτε με τους φίλους σας λίγο πιο σχολαστικά και να δείτε αυτά που σας διαφοροποιούν και σας δημιουργούν αποστάσεις… Αν προσπαθήσετε να έρθετε στη θέση τους, θα καταλάβετε ότι έχουν έστω και λίγο δίκιο… Ερωτικά, είστε πιο συνετοί και όχι ότι σας λείπει το θάρρος αλλά σκέφτεστε αρκετά το αντίκτυπο των πράξεών σας… Επαγγελματικά, πρέπει να εγκαταλείψετε ένα στόχο, απλώς γιατί δε σας κουμπώνει τώρα και θα τον προσαρμόσετε!



Αιγόκερως: Είστε καλύτερα αφού ελαφρώνετε και ξέρετε πλέον πως θα κινηθείτε και οργανώνετε και τις επόμενες κινήσεις σας που πρέπει όμως κάποιες να είναι διορθωτικές γιατί αλλιώς δε θα έχετε την εξέλιξη που θέλετε… Ερωτικά, υπάρχουν κάποια ζητήματα που σας εμποδίζουν να αφοσιωθείτε και έτσι κρατάτε τις αποστάσεις σας ή δε λέτε απλόχερα αυτά που θέλουν οι άλλοι να ακούσουν από εσάς… Επαγγελματικά, τα ζητήματα ανάβουν και εσείς αναγκάζεστε να συνηγορήσετε σε κάτι με βαριά καρδιά!



Υδροχόος: Αρκετά ήσασταν επικριτικοί και αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος… Τώρα λοιπόν, είναι μία ευκαιρία να είστε πιο μαζεμένοι και να πάτε πίσω εκεί που είπατε και μία κουβέντα παραπάνω και δεν υπήρχε λόγος να το τραβήξετε ώστε να έρθετε σε τόσο μεγάλη αντιπαράθεση γιατί τώρα δεν έχετε τα κατάλληλα επιχειρήματα να τα αντικρούσετε… Ερωτικά, η απόσταση σας βοηθάει να συνειδητοποιήσετε ότι προτού καταλογίσετε ευθύνες πρέπει να δείτε τις δικές σας…

Επαγγελματικά, τώρα μπαίνετε και σε χωράφια σταδιακά που θα σας δώσουν κάτι παραπάνω σε προνόμια σταδιακά!

Ιχθύες: Ένα τριήμερο για εσάς καταρχήν ερωτικό κατά δεύτερο μπορείτε και να θέλετε να διασκεδάσετε μόνοι σας και να αναζητήσετε τον έρωτα σε όποιον τυγχάνει να συχνάζει στα μέρη που πηγαίνετε… Ερωτικά, πάντως δε θα πλήξετε ό,τι και να επιλέξετε… Επαγγελματικά, οι διαφωνίες δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, απλά σε κάποιες φάσεις σας δυσκολεύουν τόσο πολύ, όσο και να μη θέλετε να αποδεχτείτε ότι βρίσκεστε σε αυτή τη θέση και μάλιστα σχεδόν εγκλωβισμένοι!

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Άκης Τσοχατζόπουλος

O Κούγιας αναλαμβάνει την υπεράσπιση του μοντέλου με την κοκαΐνη

ΗΠΑ – κορονοϊός: “έμφραγμα” από τις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία