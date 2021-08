Κοινωνία

Βάσεις 2021: Οι σχολές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

Ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Ποια είναι η εικόνα στα ΕΠΑΛ. Τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.



Σε 429 σχολές κατέγραψαν άνοδο οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ 112 ήταν οι σχολές όπου σημειώθηκε πτώση.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1.725%, 11.406 μόρια από 625 το 2020). Παράλληλα, η μεγαλύτερη άνοδος ως προς τον αριθμό των μορίων καταγράφηκε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ (από 2.450 μόρια πέρυσι σε 15.588 φέτος).

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ (-46%, από 19.550 μόρια πέρυσι, 10.549 μόρια φέτος).

Από την άλλη, η μεγαλύτερη βάση εισαγωγής είναι αυτή στη σχολή των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ (19.929, άνοδος 4% σε σχέση με πέρυσι) και η χαμηλότερη στη Σχολή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (7.141 μόρια).

Τα στοχεία για τα ΕΠΑΛ

Ως προς τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις σε 441 σχολές και πτωτικά σε 141.

Η σχολή με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο είναι το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (429%).

Η μεγαλύτερη άνοδος σε απόλυτο αριθμό μορίων κατεγράφη στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα (+9.501 μόρια), με τη βάση να διαμορφώνεται στα 15.986 μόρια από 6.485 πέρσι.

Η μεγαλύτερη πτώση (-48,1% ή 7.080 μόρια) σημειώθηκε στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Μυτιλήνη).

Η υψηλότερη βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 21.900 μόρια (σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα).

