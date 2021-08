Αθλητικά

Ολυμπιακός – Europa League: οι αντίπαλοι του στον όμιλο

Δύσκολη χαρακτηρίζεται η κλήρωση για τον Πρωταθλητής Ελλάδας.

Τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του Europa League για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 έμαθε ο Ολυμπιακός, μετά τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/8) στην Κωνσταντινούπολη.

Οι «ερυθρόλευκοι» κληρώθηκαν στον 4ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν τη γερμανική Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, την τουρκική Φενερμπαχτσέ και τη βελγική Αντβέρπ.

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League είναι προγραμματισμένη για τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ οι Πειραιώτες θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτή τη φάση στις 9 Δεκεμβρίου.

