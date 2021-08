Κόσμος

Ο Μπερλουσκόνι στο νοσοκομείο

Τι δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή του κόμματός του Forza Italia.



Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι εισήχθη χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου, δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς μια πηγή του κόμματός του Forza Italia.

"Χρειάστηκε να εισαχθεί για υποβληθεί σε έναν ενδελεχή κλινικό έλεγχο", δήλωσε η πηγή χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο 84χρονος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει διατελέσει τέσσερις φορές πρωθυπουργός, έχει εισαχθεί πολλές φορές στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο χρόνο έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό, κάτι το οποίο, όπως είπε, ήταν "η πιο επικίνδυνη πρόκληση" της ζωής του.

Τελευταία φορά νοσηλεύτηκε τον Μάιο για πέντε ημέρες και πάλι στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε.

Το 2016 υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ενώ έχει αναρρώσει και από καρκίνο του προστάτη

