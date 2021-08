Οικονομία

Κέρκυρα – Χατζηδάκης: Υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν τον αναγνώρισε

Ο διάλογος του υπουργού Εργασίας με υπάλληλο του ΕΦΚΑ στην Κέρκυρα που... δεν τον αναγνώρισε. «Είμαι ο υπουργός, πιστέψτε με...».



Ο Κωστής Χατζηδάκης βρέθηκε στην Κέρκυρα για την παράδοση των εργατικών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ. Ο υπουργός Εργασίας έκανε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στο νησί, αλλά σίγουρα δεν θα περίμενε ότι δεν θα τον αναγνωρίσουν.

Ο κ. Χατζηδάκης με ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν τον αναγνώρισε και νόμιζε ότι κάποιος του κάνει πλάκα.

«"Καλημέρα, είμαι ο υπουργός" είπα στον υπάλληλο του ΕΦΚΑ που καθόταν πίσω από ένα γκισέ στην Κέρκυρα στις 9:00 σήμερα το πρωί. "Έλα τώρα, τι είναι αυτά;" μου απάντησε. "Κοιτάξτε με καλά. Είμαι ο υπουργός. Πιστέψτε με!" του είπα. "Ωωω, συγγνώμη, κύριε υπουργέ!" μου είπε εκείνος, αφού διαπίστωσε ότι δεν του κάνω πλάκα. Έτσι ξεκίνησε η μέρα μου σήμερα στην Κέρκυρα, με μια απροειδοποίητη επίσκεψη στον ΕΦΚΑ Κερκύρας, καθώς πήγα στο νησί για την παράδοση των νέων εργατικών κατοικιών».

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

Ευχαριστημένος με τα όσα αντίκρισε ο υπουργός

Στη συνέχεια ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα που αντίκρισε στον ΕΦΚΑ της Κέρκυρας: «Όλα ήταν εντάξει με την παρουσία των υπαλλήλων, οι υποδομές ήταν γενικά σε καλό επίπεδο, τα καινούρια κομπιούτερς είχαν παραδοθεί -τα υπόλοιπα για να καλυφθούν όλοι θα παραδοθούν σε μερικούς μήνες- και οι ασφαλισμένοι που ρώτησα ήταν γενικά ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση. Τα ηλεκτρονικά ραντεβού που έχουν εισαχθεί πρόσφατα έχουν βοηθήσει πολύ να σταματήσουν οι ουρές και οι χαοτικές εικόνες. Όλοι το παραδέχονται αυτό, τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι ασφαλισμένοι. Και οι καινούριοι υπολογιστές κάνουν λιγότερο δύσκολη τη ζωή των υπαλλήλων».

Φυσικά, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν στον ΕΦΚΑ και ξεκαθάρισε στους εργαζόμενους ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά: «Εκκρεμεί να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα με σωστό τρόπο η πραγματική συγχώνευση του πρώην ΙΚΑ και του πρώην ΟΑΕΕ στην Κέρκυρα. Και φυσικά υπάρχουν τα δυο γνωστά προβλήματα που έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος: Από τη μια η καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων και από την άλλη η ενημέρωση/εξυπηρέτηση του πολίτη. Τόσο για το ένα όσο και για το άλλο τώρα το φθινόπωρο θα υπάρχει ουσιαστική βελτίωση.

Με την καλύτερη οργάνωση του ΕΦΚΑ, με τα παραπάνω κομπιούτερς, με τους δικηγόρους/λογιστές που πέφτουν και αυτοί στη μάχη, με τη βοήθεια ιδιωτικών εταιριών ο στόχος είναι να φτάσουμε το φθινόπωρο στην έκδοση 30.000 το μήνα από 10.000 που ήταν το καλοκαίρι του 2019.





Για την ενημέρωση των πολιτών έχουμε θέσει σε πιλοτική λειτουργία τον ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης 1555. Οι τηλεφωνητές απαντούν πλέον αμέσως, αλλά αυτό δεν φτάνει. Καθώς πρέπει να λειτουργήσουν καλύτερα οι σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, προκειμένου οι πολίτες να παίρνουν σε όλες τις περιπτώσεις γρήγορες και έγκυρες απαντήσεις. Αυτή θα είναι μια βασική μας προσπάθεια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και ελπίζω, χάρη και στη βοήθεια των εξειδικευμένων ιδιωτών συμβούλων και παρόχων υπηρεσιών που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, η κατάσταση να αλλάξει αισθητά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Για μια ακόμα φορά έκανα ξεκάθαρο στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ ότι είμαστε από την ίδια πλευρά του λόφου. Είμαστε υπηρέτες των πολιτών που δικαιούνται να έχουν καλύτερες υπηρεσίες από τον ΕΦΚΑ. Αυτό δεν πρέπει μόνο να το λέμε. Πρέπει και να το εννοούμε όλοι. Είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου για την επιτυχία αυτού του στόχου. Και για αυτό θα είμαι δίκαιος, αλλά και αυστηρός με όλους: Διοίκηση, διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους».

