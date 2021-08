Πολιτική

Τσίπρας: “σφαγή” εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με προσωπικές αιχμές για την ανακοίνωση ότι «θα μεταβεί στις ΗΠΑ για να εγκαταστήσει την κόρη του στο Πανεπιστήμιο».

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για «την σφαγή των εισακτέων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στα ελληνικά ΑΕΙ, ασκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας προσωπικές αιχμές κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την ανακοίνωση ότι «θα μεταβεί στις ΗΠΑ για να εγκαταστήσει την κόρη του στο Πανεπιστήμιο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανή, στην ιστορία των ελληνικών πανεπιστημίων, αδικία, καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι η επιλογή της είναι «πανεπιστήμια για λίγους, κολλέγια με δίδακτρα για τους πολλούς» και δεσμεύεται ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα καταργηθεί από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο κ. Τσίπρας αναφέρει, «Με τη σημερινή ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια, πιστοποιείται ο κυβερνητικός εμπαιγμός χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους: 40.000 νέοι και νέες μένουν εκτός Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μισοί περίπου από αυτούς εξαιτίας του νέου συστήματος εισαγωγής με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, που αποφάσισε να θεσπίσει φέτος, εν μέσω πανδημίας, ο κ. Μητσοτάκης. Τέτοια κατάφωρη αδικία γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών πανεπιστημίων».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζει, «Ένας πρωθυπουργός που δεν έχει περάσει ούτε έξω από τα ελληνικά πανεπιστήμια και που έχει την οικονομική δυνατότητα να στέλνει τα παιδιά του απευθείας στο εξωτερικό για σπουδές, αποφασίζει να κόψει τα φτερά χιλιάδων μαθητών που επέλεξαν να σπουδάσουν στην πατρίδα τους, έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, με τα περυσινά δεδομένα θα ήταν επιτυχόντες, κάποιοι από αυτούς αρίστευσαν κιόλας, παρόλα αυτά απέτυχαν».

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει, «Αδιαπραγμάτευτος πολιτικός μας στόχος: Η δυνατότητα να μπορούν να σπουδάζουν όλες και όλοι που θα θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μετά τη σημερινή σφαγή εισακτέων, είναι σαφές ότι εφόσον ο κ. Μητσοτάκης αδιαφορεί, κάποιος πρέπει να μεριμνήσει και για την εγκατάσταση των Ελλήνων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, με τρόπο που να αρμόζει στις επιδόσεις τους, στον κόπο και στις θυσίες των ίδιων και των οικογενειών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη που είναι ισοδύναμη με το αύριο της χώρας μας».

