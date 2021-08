Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Europa Conference League: οι αντίπαλοι του στον όμιλο

Οι Θεσσαλονικείς έχουν κάθε λόγο να χαμογελάνε με τα κέφια της κληρωτίδας,

Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του Europa Conference League για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 έμαθε ο ΠΑΟΚ, μετά τη σημερινή (27/8) κλήρωση στην Κωνσταντινούπολη.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» κληρώθηκε στον 6ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αναμετρηθεί με την Κοπεγχάγη από τη Δανία, τη Σλόβαν Μπρατισλάβα από τη Σλοβακία και τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ.

Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι τους στους ομίλους στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία αναμέτρησή τους σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 9 Δεκεμβρίου.

