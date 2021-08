Life

“Άγριες Μέλισσες”: Με κορονοϊό η Κατερίνα Διδασκάλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετική στον ιό διαγνώστηκε η αγαπημένη ηθοποιός. Τι έγραψε για την κατάσταση της υγείας της στο Instagram.

Θετική στον κορονοϊό αποκάλυψε πως διαγνώστηκε η Κατερίνα Διδασκάλου. Η “Μυρσίνη” από τις “Άγριες Μέλισσες” έκανε την αποκάλυψη μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ενώ ανέφερε πως περνάει τον ιό σχετικά ελαφρά, αλλά με υψηλό πυρετό.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κατερίνας Διδασκάλου:

«Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση για την περιοδεία. Τελικά περνάω COVID. Ήθελα να το μάθετε εσείς πρώτοι. Μην ανησυχείτε, το περνάω σχετικά ελαφρά, αλλά με υψηλό πυρετό. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τα όμορφα λόγια σας. Καλή αντάμωση, θα τα πούμε πολύ σύντομα από κοντά.

“Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε την αναβολή των υπολοίπων παραστάσεων της περιοδείας της παράστασης “Η πόρνη από πάνω” μέχρι και τις 2/9/2021 λόγω του ότι η κυρία Κατερίνα Διδασκάλου κρίθηκε κλινικά ασθενούσα με πνευμονία COVID παρά το ότι τρία μοριακά τεστ βγήκαν αρνητικά! Θεωρήθηκε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του κοινού και φυσικά της ίδιας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και την κατανόηση σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς”.»

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Άκης Τσοχατζόπουλος

Μενέντεζ: Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής από την ΠτΔ

Ο Μπερλουσκόνι στο νοσοκομείο