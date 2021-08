Life

Βίκυ Σταμάτη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Άκη Τσοχατζόπουλου

Ο δημόσιος αποχαιρετισμός της Βίκυς Σταμάτη στον σύζυγό της, Άκη Τσοχατζόπουλο.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών από ανακοπή καρδιάς ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Οι γιατροί παρά την προσπάθεια που έκαναν να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν.

Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Καστέλλα.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος το 2004 παντρεύτηκε για δεύτερη φορά με τη Βίκυ Σταμάτη, αρχικά με πολιτικό γάμο στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια με θρησκευτικό στο Παρίσι. Μάλιστα, μαζί είχαν αποκτήσει και έναν γιο.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, η Βίκυ Σταμάτη έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η ίδια στην αρχή πόσταρε μια φωτογραφία με τον Άκη Τσοχατζόπουλο από το παρελθόν στην οποία κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους.

Στη συνέχεια, η Βίκυ Σταμάτη δημοσίευσε ακόμη μια φωτογραφία του Άκη Τσοχατζόπουλου και γράφει: «Καλό ταξίδι ζωή μου».

