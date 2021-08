Life

Γιάννης Πλούταρχος: Η κόρη του έγινε 23 - Η φωτογραφία με τα παιδιά και τη σύζυγό του

Χαρούμενες στιγμές για τον καλλιτέχνη και την οικογένειά του. Η φωτογραφία του Γιάννη Πλούταρχου.

Ιδιαίτερη ημέρα η χθεσινή για τον Γιάννη Πλούταρχο και την οικογένεια του, καθώς η μεγαλύτερη του κόρη, Κατερίνα, είχε τα γενέθλιά της.

Η νεαρή κοπέλα, η οποία πρόσφατα ηχογράφησε με τον πατέρα της το τραγούδι «Πόσο ωραία μάτια έχεις», έκλεισε 23 χρόνια ζωής, τα γιόρτασαν οικογενειακώς στη Θάσο.

Στο στιγμιότυπο ποζάρουν μαζί η Κατερίνα, η Παναγιώτα, ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης Πλούταρχος με τη σύζυγό του Μαρία. Εκείνος που λείπει είναι ο Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος πραγματοποιεί εδώ και καιρό τα πρώτα του δισκογραφικά βήματα.

Ο Γιάννης Πλούταρχος έχει τεράστια αδυναμία στην οικογένειά του και σε παλιότερή συνέντευξή του είχε αποκαλύψει: «Τραγουδάμε όλοι στην οικογένεια, αλλά η Κατερίνα μου έχει μια αγγελική φωνή. Έχει μια ωραία ακατέργαστη χροιά. Δεν την ενδιαφέρει το τραγούδι, γιατί είναι βιολόγος. Τραγουδούν όλοι αλλά τη φωνή που έχει ο τελευταίος γιος μου, ο Κωνσταντίνος μου, δεν την έχει κανείς».

