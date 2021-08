Life

Πάολα: Η κόρη της πέρασε στο πανεπιστήμιο

Περήφανη μαμά η Πάολα ανακοίνωσε την επιτυχία της κόρης της στο Πανεπιστήμιο, λίγο αφού ανακοινώθηκαν οι βάσεις.

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που πάλεψαν για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπήκε το πρωί της Παρασκευής, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021.

Συνολικά 92.090 υποψήφιοι (75.435 των Γενικών και 16.655 των Επαγγελματικών Λυκείων) μετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων που θα διατεθούν στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ανάμεσα σε εκείνους που πέτυχαν τον στόχο τους και πέρασαν στη σχολή που ήθελαν και η κόρη της Πάολα και του Φώτη Ζογλοπίτη, Παολίνα.

Η 18χρονη σάρωσε στις πανελλήνιες, καθώς....

