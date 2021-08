Κοινωνία

Σχολή Ικάρων: Οδηγίες προς επιτυχόντες

Η εγκύκλιος που αφορά τους σπουδαστές – στριες της Σχολής Ικάρων.

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας οδηγίες προς τους επιτυχόντες/ούσες προς κατάταξη στη Σχολή Ικάρων (αφορά μόνο τους Έλληνες/ίδες) του φετινού διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών-τριών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), για τη συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν από την κατάταξη τους, προς διευκόλυνση του ελέγχου τους.

Στις οδηγίες περιλαμβάνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία κατάταξης τους θα ανακοινωθεί αργότερα.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι:

ΟΛΟΙ οι επιτυχόντες/ούσες για κατάταξη, υποχρεούνται την ημέρα της κατάταξης να έχουν μαζί τους το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, το Διαβατήριο (όσοι διαθέτουν) και το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (όσοι διαθέτουν),

Για τους/τις Έλληνες/ίδες Εξωτερικού, τους/τις Έλληνες/ίδες που κατάγονται από την αλλοδαπή χωρίς ελληνική ιθαγένεια και όσους επιτυχόντες υπηρετούν ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις, υποχρεούνται την ημέρα της κατάταξης να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή τα επιπλέον δικαιολογητικά που ορίζονται για την κατηγορία τους στην προκήρυξη.