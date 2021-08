Κόσμος

Αφγανιστάν: αυξάνονται οι νεκροί από την έκρηξη στο αεροδρόμιο

Δεκάδες είναι οι νεκροί Αφγανοί και Αμερικανοί στρατιώτες από την έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο αριθμός των Αφγανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, χθες, Πέμπτη, αυξήθηκε σε 79, δήλωσε σήμερα νοσοκομειακός αξιωματούχος στο Reuters.

Περισσότεροι από 120 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι παραμένουν στο νοσοκομείο αλλά πολλοί επέστρεψαν στο σπίτι τους, είπε ο αξιωματούχος.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που βοηθούν στον απεγκλωβισμό Αφγανών, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να διαφύγουν από τους Ταλιμπάν, είναι σε συναγερμό σήμερα μετά την επίθεση της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης 13 Αμερικανοί στρατιώτες.

