Αργεντινή: επίθεση σε γυναίκα από πιτ μπουλ (βίντεο)

Σκληρές εικόνες με τη γυναίκα να δέχεται επίθεση από τα σκυλιά στη μέση του δρόμου.

Άγρια επίθεση από σκυλιά δέχθηκε σε δρόμου του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή, μία γυναίκα που περπατούσε κρατώντας κρέας στα χέρια της.

Τα πιτ μπουλ δεν άφηναν τη γυναίκα να φύγει.

Κάποια στιγμή, ένας άνδρας βγήκε έξω με ένα κοντάρι και τα έδιωξε, απελευθερώνοντας τη γυναίκα από τα σκυλιά.

Την επόμενη μέρα εκείνη επέστρεψε και τον ευχαρίστησε.

