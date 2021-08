Κοινωνία

Απόπειρα εμπρησμού στο Πεδίον του Άρεως - Συνελήφθη ο δράστης

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 55χρονος, ως υπεύθυνος για τη μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ είναι εδώ και λίγη ώρα ένας 27χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε με αναπτήρα να βάλει φωτιά στο Πεδίον του Άρεως, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο συλληφθείς κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ανακρίνεται, ενώ στη ΓΑΔΑ μεέβησαν και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και θλιβερό ότι για άλλη μία φορά επιχειρήθηκε να μπει φωτιά στην καρδιά της Αθήνας, στο πάρκο μας. Ευτυχώς χάρη στην άμεση και έγκαιρη επέμβαση των στελεχών της Περιφέρειας και της Αστυνομίας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω θερμά, δεν εκδηλώθηκε φωτιά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. «Οφείλουμε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και να προβαίνουμε σε καταγγελία κάθε ύποπτης κίνησης. Σε αυτό το πλαίσιο έχω δώσει εντολή σε όλα τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας να είναι σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να προλαμβάνονται έγκαιρα ανάλογα φαινόμενα», υπογράμμισε.





Ζάκυνθος: Προφυλακιστέος ο κατηγορούμενος για εμπρησμό

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ένας 55χρονος Έλληνας, με την κατηγορία του εμπρησμού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος φαίνεται να είναι ο υπεύθυνος για τη μεγάλη φωτιά, το περασμένο Σάββατο, στο χωριό Αργάσι Ζακύνθου, όπου οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια, αλλά και για μια δεύτερη, μικρότερη, πυρκαγιά στο όρος Σκοπός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 55χρονος κρυβόταν στο όρος Σκοπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος πυροσβεστών και δεν είχε πληρώσει την εγγύηση. Με αυτή την αιτιολογία ο 55χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και μετά από αστυνομική έρευνα, αλλά και αξιοποίηση μαρτυριών, φαίνεται να ομολόγησε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για τις πυρκαγιές.

Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις εμπρησμών.

