Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal, με την επιστροφή του CR7 στο Old Trafford.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε η συμφωνία για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Γιουβέντους.

«Όλοι στον σύλλογο προσδοκούν να καλωσορίσουν τον Κριστιάνο πίσω στο Μάντσεστερ», αναφέρει η ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ. Οι “κόκκινοι διάβολοι” κατέβαλαν στη Γιουβέντους το ποσό των 28 εκατ. ευρώ. Ο 36χρονος επιθετικός έχει λαμβάνειν περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ. Με τα μπόνους ο Ρονάλντο θα φτάσει περί τα 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Νωρίτερα, ο προπονητής της Γιουβέντους, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, είχε αποκαλύψει πως τον ενημέρωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο πως δεν έχει καμία πρόθεση να μείνει στο Τορίνο.

Υπενθυμίζεται πως η Μάντσεστερ Σίτι επιχείρησε ανεπιτυχώς να αρπάξει τον CR7 από τη μισητή συμπολίτισσά της.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μετακομίσει το καλοκαίρι του 2003 στη Γιουνάιτεντ, η οποία πλήρωσε το ποσό των 19 εκατ. ευρώ στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με τους “κόκκινους διαβόλους” κατέγραψε 292 εμφανίσεις με 118 γκολ και 69 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας 3 πρωταθληματα Αγγλίας και 1 Champions League μεταξύ άλλων!

