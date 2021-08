Κόσμος

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι πήρε εξιτήριο

Βγήκε από το νοσοκομείο ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, έπειτα από σύντομη εισαγωγή.

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου, στο οποίο εισήχθη για να κάνει ένα τσεκάπ και στο οποίο διανυκτέρευσε, όπως δήλωσε πηγή του κόμματός του, Forza Italia.

Ο ηλικίας 84 ετών Μπερλουσκόνι μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, όταν προσβλήθηκε από κορονοϊό τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε είχε δηλώσει ότι ήταν «η πιο επικίνδυνη πρόκληση» της ζωής του.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που έχει διατελέσει τέσσερις φορές Πρωθυπουργός, είχε υποβληθεί το 2016 σε σοβαρή εγχείρηση καρδιάς, ενώ είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του προστάτη με τον οποίο είχε διαγνωσθεί.

Τελευταία φορά είχε νοσηλευτεί τον Μάιο, όταν παρέμεινε πέντε ημέρες στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

