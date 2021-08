Κοινωνία

Δασικές πυρκαγιές: 39 το τελευταίο 24ώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν στις δεκάδες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα.

Σε 39 ανήλθαν οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα. Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 829 πυροσβέστες με 17 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 327 οχήματα και περιοδικά επιχείρησαν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες από Ο.Τ.Α.

Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Βίκυ Σταμάτη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Άκη Τσοχατζόπουλου

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι πήρε εξιτήριο