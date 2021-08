Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: Ο Μεντί στη φυλακή

Προφυλακίστηκε ο 27χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατηγορείται για 4 βιασμούς και μία σεξουαλική επίθεση.

Ο Γάλλος διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Μπέντζαμιν Μεντί, 27 ετών, κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς και μία σεξουαλική επίθεση, προφυλακίστηκε, όπως αποφάσισε σήμερα δικαστήριο στη Βρετανία.

Φορώντας μαύρο παντελόνι και μπλούζα με κόκκινη κουκούλα, ο Μεντί εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Τσέστερ, όπου ο δικαστής αποφάσισε την προφυλάκισή του. Ο ποδοσφαιριστής μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομα, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησής του.

Ο Μεντί βρισκόταν από χθες υπό κράτηση και θα προφυλακιστεί για τις επόμενες δυο εβδομάδες, μέχρι να παρουσιαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει γνωστοποιήσει πως ο ποδοσφαιριστής έχει τεθεί εκτός ομάδας.

