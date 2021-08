Αθλητικά

Ρονάλντο: ο αποχαιρετισμός στη Γιουβέντους (βίντεο)

Την πρώην πια ομάδα του αποχαιρέτισε ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με έναν δικό του τρόπο και στίχους από τον ύμνο του συλλόγου αποχαιρέτησε τη Γιουβέντους και τους φιλάθλους της ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πως συμφώνησε με την ομάδα του Τορίνο, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έγραψε στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: «Οι 'tiffosi bianconeri' πάντα με σεβόντουσαν και προσπάθησα να τους ευχαριστήσω με το να παίζω για αυτούς σε κάθε παιχνίδι, κάθε σεζόν, κάθε διοργάνωση. Στο τέλος, μπορούμε όλοι να κοιτάξουμε πίσω και να συνειδητοποιήσουμε ότι πετύχαμε σπουδαία πράγματα, όχι όλα όσα θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά, γράψαμε μια όμορφη ιστορία μαζί». Ο Ρονάλντο συνδύασε την ανάρτησή του με ένα βίντεο των καλύτερων στιγμών του στη Γιουβέντους.

Αναλυτικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε στο «αντίο» του στη Γιουβέντους:

«Σήμερα φεύγω από έναν εκπληκτικό σύλλογο, τον μεγαλύτερο στην Ιταλία και σίγουρα έναν από τους μεγαλύτερους σε όλη την Ευρώπη. Έδωσα την καρδιά και την ψυχή μου για τη Γιουβέντους και θα αγαπώ πάντα την πόλη του Τορίνο μέχρι τις τελευταίες ημέρες μου. "Σήμερα φεύγω από ένα καταπληκτικό κλαμπ, το μεγαλύτερο στην Ιταλία και σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την Ευρώπη. Έδωσα την καρδιά και την ψυχή μου για τη Γιουβέντους και θα αγαπώ πάντα την πόλη του Τορίνο μέχρι τις τελευταίες μέρες μου. Οι 'tiffosi bianconeri' πάντα με σεβόντουσαν και προσπάθησα να τους ευχαριστήσω με το να παίζω για αυτούς σε κάθε παιχνίδι, κάθε σεζόν, κάθε διοργάνωση. Στο τέλος, μπορούμε όλοι να κοιτάξουμε πίσω και να συνειδητοποιήσουμε ότι πετύχαμε σπουδαία πράγματα, όχι όλα όσα θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά, γράψαμε μια όμορφη ιστορία μαζί.

Γιούβε, η ιστορία μίας μεγάλης αγάπης. Λευκό που αγκαλιάζει το μαύρο. Καρδιά που ξεσηκώνεται πραγματικά. Η Γιούβε για πάντα θα υπάρχει. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς. Είστε τώρα μέρος της ιστορίας μου, καθώς αισθάνομαι ότι είμαι μέρος της δικής σας. Ιταλία, Γιούβε, Τορίνο, tiffosi bianconeri, θα είστε πάντα στην καρδιά μου».

