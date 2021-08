Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος: Την Τρίτη η κηδεία του

Η οικογένεια του Άκη Τσοχατζόπουλου ανακοίνωσε την κηδεία του, λίγο μετά τον αποχαιρετισμό του από τη Βίκυ Σταμάτη.

Την Τρίτη στις 11:00 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία του Άκη Τσοχατζόπουλου, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών από ανακοπή καρδιάς, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας.

Την ανακοίνωση για την κηδεία του Άκη Τσοχατζόπουλου έκανε η οικογένειά του. Νωρίτερα, η χήρα του πρώην Υπουργού, Βίκυ Σταμάτη, τον είχε αποχαιρετίσει δημόσια.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Άκη Τσοχατζόπουλου για την κηδεία

«Η οικογένεια του πρώην Υπουργού και Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ανακοίνωσε σήμερα την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου και πατέρα . Η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 11 πμ στο ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α / Νεκροταφείο Αθήνων.

Η Σύζυγος: Βασιλική Τσοχατζοπούλου

Τέκνο: Ακης Τσοχατζόπουλος.

Υπεύθυνος τελετής- επικοινωνίας

ΠΑΝΟΣ ΣΚΛΙΑΣ

AS Funeral office SKLIAS

Τηλ επικοινωνίας 210 8088000

Εκ της οικογένειας».

