Σωτήρης Τσιόδρας: Άρχων Οφφικιάλιος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Πότε θα πραγματοποιηθεί η χειροθεσία του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Άρχων Οφφικιάλιος της Μ.τ.Χ.Ε. πρόκειται να χειροθετηθεί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η χειροθεσία του καθηγητή θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου στη Μονή Βαλουκλή κατά τον εσπερινό για την εορτή της Ινδίκτου.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Ανακοινούται, ότι την 1ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Τετάρτην, τελείται εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ η Εορτή της Ινδίκτου και η Ι. Σύναξις προς τιμήν και μνήμην της Παναγίας της Παμμακαρίστου, ης η αρχαία Ι. Εικών τεθησαύρισται εν αυτώ.

Κατά τον Μ. Εσπερινόν της παραμονής, Τρίτης, 31ης Αυγούστου, και ώραν 6:00 μ.μ., η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος θα χοροστατήση εν τη Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, μετά το πέρας του οποίου θα χειροθετήση τον Ελλογιμ. Καθηγητήν κ. Σωτήριον Τσιόδραν, εξ Αθηνών, εις Άρχοντα Οφφικιάλιον της Μ.τ.Χ.Ε.. Την δ’ επομένην, ημέραν της Εορτής, θα τελεσθή η Θεία Λειτουργία εν Πατριαρχική και πολυαρχιερατική συγχοροστασία, τη συμμετοχή της σεπτής Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, ήτις θα ενδημή ενταύθα επ' ευκαιρία των εργασιών της ανά τριετίαν συνερχομένης Συνάξεως αυτής.

Η Ι. Εικών της Παναγίας της Παμμακαρίστου θα είναι εκτεθειμένη, κατά το έθος, εις προσκύνησιν εν τω Σωλέα του Π. Πατριαρχικού Ναού.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν θα αναγνωσθή και ειδικόν Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος επί τη ημέρα προσευχών υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος».

