Αφγανιστάν: Επαφές ΗΠΑ – Ταλιμπάν για απεγκλωβισμούς

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για τις διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Οι ΗΠΑ θα έχουν επαφές με τους Ταλιμπάν για να διασφαλίσουν τον απεγκλωβισμό με ασφάλεια ανθρώπων από το Αφγανιστάν μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου της αποχώρησης των στρατευμάτων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

"Ο πρόεδρος ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες με τους διεθνείς εταίρους για να εξασφαλίσει μέσα για πολίτες τρίτων χωρών και Αφγανούς με βίζα να φύγουν από τη χώρα ακόμη και μετά το τέλος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας", δήλωσε η Ψάκι. "Ένα μέρος αυτού θα είναι βέβαια να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση και επαφές με τους Ταλιμπάν".

Η Ψάκι είπε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έδωσε εντολή στον ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν να έχει συνομιλίες με διεθνείς εταίρους για να καθορίσουν πώς θα μοιάζει η πορεία προς τα εμπρός στο Αφγανιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να ηγηθεί της διαδικασίας μετεγκατάστασης των Αφγανών που έφυγαν από τη χώρα τους και καταφθάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

"Ήδη το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εργάζεται στενά με τις υπηρεσίες σε όλη την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μας, διπλωματών, της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών και επαγγελματιών επιβολής του νόμου και πολλούς άλλους για να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι Αφγανοί ελέγχονται και εξετάζονται πριν τους επιτραπεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες", δήλωσε η Τζεν Ψάκι στους δημοσιογράφους.

