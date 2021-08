Κοινωνία

Αστυνομικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσήχθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

(φωτογραφία αρχείου)

Στην προσαγωγή ενός αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού από κρατούμενο σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης, προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο προσαχθείς αστυνομικός εξετάζεται εάν έκλεψε χρήματα από μετανάστη, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία απέλασης.

Σχετικά με την υπόθεση αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενέντεζ στον ΑΝΤ1: Θα ενισχύσουμε την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα (βίντεο)

Ρονάλντο: ο αποχαιρετισμός στη Γιουβέντους (βίντεο)

Σωτήρης Τσιόδρας: Άρχων Οφφικιάλιος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο