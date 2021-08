Κοινωνία

“Επαναστατική Αυτοάμυνα”: το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του καταζητούμενου

Το βίντεο από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη καταζητούμενου για συμμετοχή στην “Επαναστατική Αυτοάμυνα”.

Το βίντεο από τη ληστεία που οδήγησε στη σύλληψη του καταζητούμενου για συμμετοχή στην «Επαναστατική Αυτοάμυνα» φέρνει στο φως η «Καθημερινή».

Η ληστεία συνέβη το πρωί της 9ης Αυγούστου σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή Ρετζίκι Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσιεύει η «Καθημερινή», ο 48χρονος, ήδη ήταν καταζητούμενος από τα τέλη του 2019, φορώντας σκούρα ρούχα, καπέλο και χειρουργική μάσκα μπήκε στην τράπεζα και με την απειλή ενός καλάσνικοφ που είχε κρυμμένο στην τσάντα του ακινητοποίησε τους υπαλλήλους και τους πελάτες.

Στη συνέχεια, άνοιξε ένα προς ένα τα συρτάρια στα ταμεία και πήρε όσα χρήματα βρήκε μέσα, τοποθετώντας τα στην τσάντα που είχε περασμένη στον ώμο του.

Κατά τη διαφυγή του, μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ανάγκασε τον διευθυντή του υποκαταστήματος να τον ακολουθήσει, χρησιμοποιώντας τον ως ασπίδα για το ενδεχόμενο που έξω από την τράπεζα βρισκόταν η Αστυνομία.

Τελικά, ο 48χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί τον συνέδεσαν με τη δράση της «Επαναστατικής Αυτοάμυνας» στα τέλη του 2019.

Τότε, στο πλαίσιο ερευνών που ακολούθησαν απόπειρα ληστείας σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο Χολαργό είχαν καταφέρει να βρουν -μεταξύ άλλων- το καλάσνικοφ «ταυτότητα» με το οποίο η τρομοκρατική οργάνωση είχε επιτεθεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, την κλούβα των ΜΑΤ στη Χαρ. Τρικούπη και στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κολωνάκι.

Το βίντεο που δημοσιεύει από την «Καθημερινή»:

