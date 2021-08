Κοινωνία

Μυρτώο Πέλαγος: Πλοίο προσέκρουσε σε βραχονησίδα

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του πλοίου.

(εικόνα αρχείου)

Στη βραχονησίδα «Καράβια», στο Μυρτώο Πέλαγος, προσέκρουσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και βυθίστηκε, φορτηγό πλοίο με σημαία Τόγκο και 16 άτομα μέλη πλήρωμα, όλοι υπήκοοι Συρίας.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του πλοίου από πλωτά του λιμενικού σώματος και παραπλέοντα πλοία.

Οι 16 ναυτικοί του φορτηγού πλοίου περισυνελέγησαν σώοι από παραπλέοντα πλοία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας στη θαλάσσια περιοχή ο καιρός είναι καλός ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη πληροφόρηση για την κατάσταση του πλοίου.

