Κορονοϊός – Βρετανία: Μαζικός εμβολιασμός παιδιών 12 έως 15 ετών

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει πει στην υγειονομική υπηρεσία της Αγγλίας να προετοιμάζεται για ένα μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμών για την Covid-19 παιδιών ηλικιών 12 έως 15 ετών από τον Σεπτέμβριο, εάν οι εμπειρογνώμονες εμβολιασμών δώσουν το πράσινο φως.

Μια πρώτη δόση εμβολίου έχει ήδη προσφερθεί σε όλα τα παιδιά 16 και 17 ετών στην Αγγλία, καθώς και σε παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών με συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα και σε εκείνα που ζουν μαζί με άτομα με ανοσοκαταστολή.

Η Βρετανία δεν έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα το παράδειγμα πολλών άλλων χωρών που έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένους εμβολιασμούς σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το 50% των παιδιών στις ΗΠΑ ηλικιών 12 έως 17 ετών έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση ενός εμβολίου για την Covid-19.

Τα περισσότερα παιδιά αναπτύσσουν μόνο ήπια ή καθόλου συμπτώματα αν προσβληθούν από την νόσο, αλλά μπορεί να μεταδώσουν τον ιό.

Το βρετανικό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ταχύτατα αυτούς τους εμβολιασμούς το συντομότερο δυνατό», εάν οι κυβερνητικοί σύμβουλοι εμβολιασμών συστήσουν την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα παιδιά ηλικιών 12 έως 15 ετών.

Οι σύμβουλοι σταθμίζουν επί του παρόντος τις πιθανές βλάβες και τα οφέλη μιας τέτοιας επέκτασης των εμβολιασμών. Ωστόσο, οι βρετανικές ρυθμιστικές αρχές υγείας έχουν ήδη πει ότι τα εμβόλια Pfizer/BioNTech και Moderna είναι ασφαλή και αποτελεσματικά για άτομα ηλικιών μεταξύ 12 και 17 ετών.

Η αγγλική υγειονομική υπηρεσία θα ξεκινήσει τη σύναψη συμβάσεων με παρόχους για να στελεχώσει και να εκπαιδεύσει προσωπικό για την χορήγηση εμβολίων σε παιδιά σχολικής ηλικίας για να διασφαλίσει ότι οι ομάδες θα είναι έτοιμες να αρχίσουν να εμβολιάζουν παιδιά στα σχολεία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δήλωσε το υπουργείο Υγείας.Θα ζητιέται η συγκατάθεση γονέων πριν τη χορήγηση εμβολίων στα παιδιά, πρόσθεσε.

Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία καταρτίζουν μόνες τους την πολιτική υγείας. Όπως και στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή δεν προσφέρουν εμβόλια για την Covid-19 σε όλα τα παιδιά ηλικιών 12 έως 15 ετών.

