Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Νέα στοιχεία για πιθανό συνεργό του πιλότου

Στην ΓΑΔΑ κλήθηκε τρεις φορές άτομο από το στενό οικογενειακό κύκλο του 32χρονου. Τα τηλεφωνήματα που ερευνούν οι Αρχές.



Ένα από τα βασικά ερωτήματα που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών είναι η εμπλοκή τρίτου προσώπου ως συνεργός του συζυγοκτόνου, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Σύμφωνα με τους έμπειρους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, θεωρείται βέβαιο ότι ο 32χρονος πιλότος είχε συνεργό, όχι κατά την τέλεση του φρικτού εγκλήματος αλλά μετά… προκειμένου να «σβήσει» τα ίχνη που θα πρόδιδαν την φρικαλέα πράξη του.



Όπως εκτιμούν οι αρχές, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, λίγα λεπτά μετά την δολοφονία της μητέρας του παιδιού του, τηλεφώνησε σε οικείο του πρόσωπο, ώστε να τον βοηθήσει να «σκηνοθετήσει» τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να αποπροσανατολίσει την αστυνομία.



Άλλωστε, στις αρχές Αυγούστου, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τις απειλές στην σύμβουλο ψυχικής υγείας, ερευνά η ΕΛ.ΑΣ, έχοντας στη διάθεσή της σοβαρές ενδείξεις για συνεργό του 32χρονου πιλότου στο φρικτό έγκλημα στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών.



Συγκεκριμένα, η σύμβουλος ψυχικής υγείας είχε δεχτεί τρία απειλητικά μηνύματα από άγνωστο αριθμό, μέσω των οποίων ένας άνδρας, την απειλούσε. «…Θα σε σκοτώσω εάν δεν κάνεις αυτό που πρέπει», της έλεγε ο άνδρας με αγριεμένο ύφος, στο τηλέφωνο.





Η χρονική στιγμή που δέχεται αυτά τα απειλητικά τηλεφωνήματα η κα. Μυλωνοπούλου, είναι όταν πια είχε γίνει γνωστό πως η ίδια είχε κληθεί από την Ασφάλεια και είχε δώσει πλήρη κατάθεση, για τις συνεδρίες που έκανε με την 20χρονη σύζυγο του καθ’ ομολογία δολοφόνου.



Στο πλαίσιο των ερευνών προκειμένου να πέσει φως στη δολοφονία της άτυχης Καρολάιν, έχουν κληθεί στη ΓΑΔΑ για νέες καταθέσεις, άτομα από το στενό οικογενειακό κύκλο του 32χρονου πιλότου. Μάλιστα, ένα από αυτά κατέθεσε τρεις φορές, δίνοντας διευκρινίσεις για τα αναπάντητα ερωτήματα…



Μπορεί ο 32χρονος πιλότος που τελικά ομολόγησε την δολοφονία της άτυχης Καρολάιν, έπειτα από τριάντα επτά ημέρες, να βρίσκεται στην φυλακή, ωστόσο οι αρχές είναι αποφασισμένες να αποκαλύψουν όλες τις σκοτεινές πτυχές του στυγερού εγκλήματος.



Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, οι τελευταίες εξελίξεις δεν αφήνουν αδιάφορο τον πιλότο που μέχρι και πριν από ένα μήνα έμοιαζε να κινείται με "άνεση" μέσα στις φυλακές.



Συγκρατούμενοι και σωφρονιστικοί υπάλληλοι που έρχονται καθημερινά σε επαφή μαζί του, τον χαρακτηρίζουν ως "ταραγμένο" και "νευρικό" εξαιτίας της νέας τροπής που παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν.

