Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: Προβληματισμός για 50 σχολές που έμειναν με κενές θέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγράφηκε άνοδος των βάσεων σε όλα τα πεδία εκτός από το 1ο. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τα τμήματα που δεν είχαν καθόλου εισακτέους.



Η άνοδος των βάσεων στις ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές καθώς και η αδυναμία αρκετών σχολών να καλύψουν τις θέσεις τους ήταν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Άνοδος της βάσης, κατά 100 και πλέον, μόρια καταγράφηκε και στη Νομική Αθηνών αντίθετα από τις νομικές σχολές της Περιφέρειας όπου σημειώθηκε πτώση. Αυξημένες, ακόμη, ήταν οι βάσεις στα οικονομικά τμήματα με την άνοδο να αγγίζει ως και τα 700 μόρια.

Γενικά, σε όλα τα πεδία καταγράφηκε άνοδος πλην του 1ου όπου παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις. Ωστόσο, και σε αυτό το πεδίο καταγράφηκε άνοδος των βάσεων στις χαμηλότερες σχολές λόγω της καθιέρωσης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Μεγάλη ήταν η άνοδος στο 2ο πεδίο τόσο στις υψηλότερες όσο και στις χαμηλότερες σχολές, ενώ σημαντική ήταν η άνοδος και στο 3ο επιστημονικό πεδίο και ειδικότερα στις περιζήτητες σχολές με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιατρική Αθήνας όπου η βάση εισαγωγής ανέβηκε στα 18.826 από τα 18.250 μόρια. Διακριτή ήταν η άνοδος και στο 4ο πεδίο όπου οι οικονομικές σχολές συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Άνοδο σε αυτό το πεδίο κατέγραψαν και οι μικρότερες σχολές.

Προβληματισμό, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι περί τις 50 σχολές δεν κατάφεραν να καλύψουν τις θέσεις (είχαν έως 30 εισακτέους), ενώ 16 τμήματα δεν είχαν καθόλου εισακτέους, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Ξάνθης. Στο τμήμα αυτό οι θέσεις ήταν 108, αλλά κανένας από τους υποψήφιους δεν έπιασε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία είχε οριστεί από τις αρχές του τμήματος στο 14,45.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στη δημόσια τηλεόραση, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι, εφόσον το επιθυμούν, τα ιδρύματα μπορούν την επόμενη χρονιά να αναπροσαρμόσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Οι περισσότερες από τις σχολές με μηδέν εισακτέους είναι ιερατικές. Χωρίς νέους φοιτητές έμεινε και η σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που εδρεύει στη Δράμα. Από το πανεπιστήμιο Αθηνών η μοναδική σχολή που δεν κάλυψε τις θέσεις της (81 θέσεις, 26 επιτυχόντες) είναι η σχολή Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας. Τέσσερις, αντιστοίχως, είναι οι σχολές στο ΑΠΘ: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (105 θέσεις, 17 εισακτέοι), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (80 θέσεις, 21 εισακτέοι), Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών (97 θέσεις, 13 εισακτέοι) και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (94 θέσεις, 20 εισακτέοι).

Ειδήσεις σήμερα:

Μυρτώο Πέλαγος: Πλοίο προσέκρουσε σε βραχονησίδα

Κορονοϊός – Βρετανία: Μαζικός εμβολιασμός παιδιών 12 έως 15 ετών

Ρόμπερτ Κένεντι: Αποφυλακίζεται ο δολοφόνος του