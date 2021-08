Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Αισιοδοξία για deal με τον Παλάσιος

Διορία στην Πατσούκα για να απαντήσει, καθώς στενεύουν τα χρονικά περιθώρια ως το φινάλε της θερινής μεταγραφικής περιόδο.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα της μεταγραφής του Σεμπαστιάν Παλάσιος στον Παναθηναϊκό. Τα χρονικά περιθώρια άλλωστε στενεύουν πλέον κατά πολύ, καθώς απομένουν τρία «γεμάτα» 24ωρα ως το φινάλε της θερινής μεταγραφικής περιόδου και στον Παναθηναϊκό θέλουν πλέον να ξεκαθαρίσουν μια και καλή το θέμα του βασικού εξτρέμ, πριν φορτσάρουν για να κλείσουν και τα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα:

Την απόκτηση του Φράνκο Φεράρι του Βόλου για το αριστερό άκρο της άμυνας, τη μεταγραφή γκολκίπερ (όπου παίζουν πολύ δυνατά οι Ιταλοί Σιμόνε Σκουφέτ και Μανόνε) κι ενός ακόμη εξτρέμ. Ενώ «τρέχει» παράλληλα και το θέμα της «αποσυμφόρησης» του ρόστερ, από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.

Ο Παναθηναϊκός έχει ορίσει τα όριά του προς την Πατσούκα όσον αφορά τα χρήματα που είναι διατεθειμένος να προσφέρει για να αποκτήσει το υπόλοιπο ποσοστό των δικαιωμάτων του 29χρονου εξτρέμ, μετά τη συμφωνία του με την Ιντεπεντιέντε. Οι επαφές με τους Μεξικανούς θα συνεχιστούν ως τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/08) –λόγω και της διαφοράς της ώρας- με τους «πράσινους» να επιθυμούν οριστική απάντηση μέσα στο προσεχές 24ωρο.

Στον Παναθηναϊκό εξακολουθούν να πιστεύουν πως θα φτάσουν εντέλει στο deal με τη μεξικανική ομάδα, διότι πιέζει ασφυκτικά κι ο παίκτης και γιατί ούτε η Ιντεπεντιέντε, ούτε η Πατσούκα θέλουν να ρισκάρουν την απώλεια του παίκτη σε τέσσερις μήνες ως ελεύθερου (από 1η Ιανουαρίου μπορεί να κλείσει ως άλλη ομάδα), χάνοντας τα χρήματα που θα μπορούσαν να πάρουν σ’ αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Εάν υπάρξει αρνητική εξέλιξη με τον Παλάσιος, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη έτοιμο plan B με Λατίνο εξτρέμ (αντίστοιχου επιπέδου κι αγωνιστικών προδιαγραφών), ο οποίος αγωνίζεται στην Ευρώπη. Κι αυτό το πλάνο θα «ενεργοποιηθεί» από την Κυριακή (29/08), προκειμένου να τελειώσει το θέμα του εξτρέμ μέχρι το πρωί της Τρίτης (31/08).

Στο θέμα της μεταγραφής του Φράνκο Φεράρι από το Βόλο, η όλη η διαδικασία έχει φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Κι αυτό που μένει είναι να υπάρξει συμφωνία και με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη για τη μετακίνησή του στο Βόλο με μορφή δανεισμού και να συμφωνηθεί το ποσοστό που θα καλύψουν ο Παναθηναϊκός και η θεσσαλική ομάδα από το συμβόλαιο του Κατερινιώτη μπακ-χαφ.

