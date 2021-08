Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: κατατέθηκαν τροπολογίες για ΕΝΦΙΑ, πυρόπληκτους και φορολογικές δηλώσεις

Μεταξύ άλλων, παρατείνεται και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018 σε Αττική και Κορινθία.

Η ήδη ανακοινωθείσα παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του 2018 και η κατάρτιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τις φετινές μεγάλες πυρκαγιές, περιλαμβάνονται σε δύο τροπολογίες που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών σε νομοσχέδια των υπουργείων Εργασίας και Περιβάλλοντος στη Βουλή.

Ειδικότερα, με την πρώτη τροπολογία:

1.Παρατείνεται- όπως είχε ανακοινωθεί από τις 3 Αυγούστου- η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, έως και τη 10η Σεπτεμβρίου 2021, ενώ παρατείνεται παράλληλα και ο χρόνος καταβολής των δόσεων.

Συγκεκριμένα, η καταβολή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, με τις δύο πρώτες δόσεις να καταβάλλονται έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

2.Παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και για το 2021 στα ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η σχετική ρύθμιση κρίθηκε επιβεβλημένη, με δεδομένο ότι δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί οι συνέπειες της καταστροφής που έπληξε τις περιουσίες των πολιτών σε αυτές τις περιοχές.

Με τη δεύτερη τροπολογία, αυξάνονται συνολικά κατά 500 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 2021 του υπουργείου Οικονομικών και οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 2021 του υπουργείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, μέτρων στήριξης των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και περιοχών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές της τρέχουσας θερινής περιόδου.

Πηγή: naftemporiki.gr

