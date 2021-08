Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη “Δέλτα”: Διπλάσιος ο κίνδυνος νοσηλείας

Τα ευρήματα της νέας έρευνας υποδηλώνουν ότι η Δέλτα οδηγεί σε μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα υγείας.



Οι άνθρωποι που μολύνονται από την παραλλαγή Δέλτα ("ινδική") του κορονοϊού, έχουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο -2,3 φορές μεγαλύτερο- να χρειαστούν νοσηλεία, σε σχέση με όσους αρρωσταίνουν από την παραλλαγή Άλφα ("βρετανική"), σύμφωνα με μια νέα αγγλική μελέτη.

Η έρευνα του οργανισμού δημόσιας υγείας Public Health England και του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με επικεφαλής τον δρα Γκάβιν Νταμπρέρα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet Infectious Diseases", έγινε σε 43.338 άτομα διαγνωσμένα με κορονοϊό μεταξύ 29 Μαρτίου και 23 Μαΐου φέτος.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κίνδυνος επίσκεψης στα επείγοντα κάποιου νοσοκομείου λόγω Covid-19 είναι περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτερος στην περίπτωση της Δέλτα σε σχέση με την Άλφα, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες από την αρχική λοίμωξη. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η Δέλτα οδηγεί σε μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα υγείας, ιδίως επειδή πλήττει περισσότερο τους ανεμβολίαστους και τους ευπαθείς.

«Η μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα ότι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τη Δέλτα, έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να χρειαστούν εισαγωγή στο νοσοκομείο, σε σχέση με όσους αρρώστησαν από την Άλφα, με τα περισσότερα περιστατικά (της Δέλτα) να αφορούν ανεμβολίαστους. Γνωρίζουμε ήδη ότι ο εμβολιασμός παρέχει εξαιρετική προστασία έναντι της Δέλτα, γι' αυτό είναι ζωτικό όσοι δεν έχουν κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου, να τις κάνουν το συντομότερο δυνατό. Είναι επίσης σημαντικό όσοι έχουν συμπτώματα Covid-19, να μένουν σπίτι και να κάνουν μοριακό τεστ όσο γίνεται πιο γρήγορα», δήλωσε ο δρ Νταμπρέρα.

