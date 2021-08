Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Πέτσας: Σκέψεις για επέκταση στις δημόσιες υπηρεσίες

Αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες αναστολές εργασίας στην Υγεία.Τι είπε για την εστίαση και τους εκπαιδευτικούς.



Επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πέραν αυτών της υγείας και πρόνοιας συζητά η κυβέρνηση. Στο θέμα αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

«Φροντίζουμε όσους είναι σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής και όσοι θα βρεθούν σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής δηλαδή όσους εξυπηρετούν κόσμο στα διάφορα γκισέ των δημοσίων υπηρεσιών και γι αυτούς υπάρχει η σκέψη, αν χρειαστεί, αν οι ειδικοί το συστήσουν (να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα). Η Εφορία, τα ΚΕΠ, για ΕΦΚΑ, προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν χρειαστεί κι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω ότι δεν θα χρειάζεται», ανέφερε ο κ. Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο Mega, ερωτηθείς για πιθανή επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού πέρα από τους υγειονομικούς.

«Είναι κάτι που έμεινε ανοιχτό, μας απασχολεί, κι απασχολεί και την Αγορά πολύ καιρό πριν. Η ίδια η αγορά θα το ρυθμίσει. Πιστεύουμε ότι θα έχουν ήδη εμβολιαστεί οι άνθρωποι της εστίασης», σημείωσε σχετικά με το αν θα αντικατασταθούν τα δύο rapid tests με υποχρεωτικό εμβόλιο.

«Οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλό ποσοστό εμβολιασμού κι ελπίζω σε περαιτέρω αύξηση. Στα Πανεπιστήμια είναι ένα ζήτημα ο νεώτερος πληθυσμός που νιώθει άτρωτος. Να επιταχύνουμε ξανά τον εμβολιασμό», τόνισε για τον τομέα της Εκπαίδευσης.

Την ίδια στιγμή αντίστροφα μετράμε για τις πρώτες αναστολές εργασίας στον Τομέα της Υγείας από την 1η Σεπτεμβρίου κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα πιθανότατα στη λειτουργία των νοσοκομείων.

«Τον Μάρτη του 2020 υπήρχε μεγάλη αγωνία αν θα έχουμε γιατρούς στην πρώτη γραμμή, έχουμε ενισχύσει το ΕΣΥ με πολλές προσλήψεις και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τώρα. Δεν ανησυχώ, ανησυχώ για την υγεία των ανθρώπων αυτών για να προστατέψουν πρώτα και κύρια τον εαυτό τους», ανέφερε ο κ.Πέτσας.

Η κ. Φωτεινή Καρυστινάκη νοσηλεύτρια στον «Ευαγγελισμό» εξέφρασε τις αντιδράσεις των υγειονομικών ως προς την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και την στοχοποίηση των εργαζομένων στον κλάδο Υγείας.

«Το υγειονομικό προσωπικό είναι κατά 90% εμβολιασμένο όπως είπε και ο κ. Κικίλιας. Όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, πάλι ο ίδιος ο Υπουργός έλεγε ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικό γιατί το απαγορεύει το Σύνταγμα. Υπάρχει μια σφοδρή στοχοποίηση των υγειονομικών. Δεν φοβόμαστε το εμβόλιο, αλλά δεν είναι πανάκεια. Η υποχρεωτικότητα πρέπει να μπει στις μάσκες», τόνισε.

«Η ενίσχυση του ΕΣΥ ήταν και από ιατρικό και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Ότι πουν οι ειδικοί θα γίνει για τη μάσκα», απάντησε ο κ. Πέτας. «Ένα εισόδημα ελάχιστο θα υπάρχει για τους ανθρώπους αυτούς», ξεκαθάρισε αναφορικά με τις αναστολές εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι «η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι πράξη που παραβιάζει βασικές αρχές του Συντάγματος. Οι εκβιαστικές δηλώσεις υπουργών όμως που απειλούν όσους δεν εμβολιαστούν ακόμα και με απώλεια εργασίας, είναι καταχρηστικές, αντιδημοκρατικές και ανήθικες. Οι υπουργοί οφείλουν να λειτουργούν ως υπηρέτες του λαού και όχι ως «ντίλερς» εμβολίων και ανεμογεννητριών».

