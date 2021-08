Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιαπωνία: ερευνώνται θάνατοι μετά από εμβολιασμό από παρτίδες που ανακλήθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χρήση περισσοτέρων από 1,6 εκ. δόσεων του εμβολίου της Moderna, ανεστάλη μετά από αναφορές για την παρουσία προσμείξεων σε φιαλίδια.

Δύο άνθρωποι πέθαναν αφού είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Moderna κατά της COVID-19 στην Ιαπωνία. Οι δόσεις ανήκαν σε παρτίδες του εμβολίου που αργότερα ανακλήθηκαν, μετά τον εντοπισμό προσμείξεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για δύο άντρες στην ηλικία των 30 ετών που πέθαναν μέσα στο μήνα, λίγες ημέρες αφού έλαβαν τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Moderna, ανέφερε το υπουργείο σε μία ανακοίνωσή του.

Ο καθένας από τους δύο, είχε λάβει μία δόση που προέρχονταν από μία από τις τρεις παρτίδες που ανακλήθηκαν την Πέμπτη. Η αιτία των θανάτων διερευνάται.

Η Ιαπωνία ανέστειλε τη χρήση 1,63 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Moderna που είχαν αποσταλεί σε 863 κέντρα εμβολιασμού σε όλη την χώρα, αφού πέρασε μία και πλέον εβδομάδα από τη στιγμή που η Takeda Pharmaceutical η οποία κάνει τις διανομές, είχε λάβει αναφορές για την παρουσία προσμείξεων σε μερικά φιαλίδια.

Η κυβέρνηση και η Moderna ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, ενώ η αναστολή χορήγησης των δόσεων είχε προληπτικό χαρακτήρα.

Πιστεύεται ότι η μόλυνση οφείλεται σε μεταλλικά σωματίδια, όπως ανέφερε η δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας NHK, επικαλούμενη πηγές του υπουργείου Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν - ΗΠΑ: Επιδρομή με drone κατά του Ισλαμικού Κράτους

Μυρτώο Πέλαγος: Πλοίο προσέκρουσε σε βραχονησίδα

Γραμματικοπούλου – US Open: προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό