Τοπικά Νέα

Κρήτη – κορονοϊός: σέρβιρε ανεμβολίαστους και του αφαίρεσαν την άδεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου θα κληθεί πέραν των άλλων, να πληρώσει και πρόστιμο 5.000 ευρώ. «Βροχή» οι παραβάσεις και τα πρόστιμα στην Κρήτη.

Πολλά ήταν τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο για τη μη τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊου.

Στο Ηράκλειο καφενείο εξυπηρετούσε ανεμβολίαστους πελάτες με αποτέλεσμα να του βεβαιωθεί πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ενώ πρόστιμο 300 ευρώ καλούνται να πληρώσουν και οι πελάτες του.

Επίσης πρόστιμο 5.000 ευρώ καλείται να πληρώσει διοργανωτής κοινωνικής εκδήλωσης σε πλατεία ενώ 2000 ευρώ πρόστιμο βεβαιώθηκε σε ιδιοκτήτη ταβέρνας που είχε μουσική στο κατάστημά του παρά την απαγόρευση ενώ εντοπίστηκαν να εξυπηρετεί και όρθιους πελάτες.

Για άσκοπη μετακίνηση, μετά τη 1 τα ξημερώματα, συνολικά βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις σε Ηράκλειο και Χανιά ενώ για μη χρήση μάσκας επιβλήθηκαν 7 πρόστιμα σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Νέα στοιχεία για πιθανό συνεργό του πιλότου

Θεσσαλονίκη: Πήγε για ληστεία και συνελήφθη πριν βγει από το κατάστημα!

Μεξικό: το χτυπάνε ταυτόχρονα δυο τυφώνες