Μπίλι δε Κιντ: “μυθικό” ποσό σε δημοπρασία για το όπλο που τον σκότωσε

Ανώνυμος πρόσφερε πολλά εκατομμύρια δολάρια για το όπλο του σερίφη Πατ Γκάρετ. Πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ στην τιμή πώλησης πυροβόλου όπλου.

Το όπλο με το οποίο ο σερίφης Πατ Γκάρετ σκότωσε τον Αμερικανό θρυλικό πιστολέρο της Άγριας Δύσης, Μπίλι δε Κιντ πωλήθηκε έναντι σχεδόν 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια δημοπρασία που έγινε χθες στο Λος Άντζελες, μια τιμή υπερδιπλάσια από την εκτίμηση προπώλησης.

Οι δημοπράτες του οίκου Bonhams ανέφεραν ότι το περίστροφο Colt το οποίο ο σερίφης Πατ Γκάρετ χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον διαβόητο παράνομο του Φαρ Ουέστ το 1881 αγοράστηκε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από ένα άτομο που θέλει να παραμείνει ανώνυμο.

Ο Bonhams, που περιέγραψε το όπλο ως «τον πιο εμβληματικό θησαυρό της πρώιμης ιστορίας της Δύσης», τόνισε ότι η τιμή των 6,03 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί ένα παγκόσμιο ρεκόρ για ένα οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η τιμή πώλησης του θα κυμαινόταν μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπίλι δε Κιντ ήταν καταζητούμενος στην Αριζόνα και το Νέο Μεξικό, έχοντας σκοτώσει οκτώ άνδρες. Μετά από πολύμηνη καταδίωξη, ο Γκάρετ τον βρήκε σε ένα ράντσο στο Φορτ Σάμερ του Νέου Μεξικού τον πυροβόλησε και τον σκότωσε στις 14 Ιουλίου 1881. Ο Μπίλι δε Κιντ ήταν 21 ετών.

