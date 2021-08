Πολιτική

Τσίπρας: Θα κερδίσουμε τις εκλογές με καθαρή διαφορά

Νέα επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας και ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πυρκαγιών και της πανδημίας.



Τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές όποτε κι αν γίνουν, και μάλιστα με καθαρή διαφορά, εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ενώ επαναλαμβάνει την επίθεση στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Η χυδαιότητα, τα fake news, η εκτόξευση λάσπης, οι δολοφονίες χαρακτήρα, είναι στο πολιτικό του DNA».

Ο κ. Τσίπρας ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πυρκαγιών αλλά και της πανδημίας και επιρρίπτει την συνολική πολιτική ευθύνη στον πρωθυπουργό υποστηρίζοντας ότι «στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ένας αρνητής της πραγματικότητας».

Εξηγώντας την πεποίθησή του για νίκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση αναφέρει: «…δεν είναι κάποιου είδους συναισθηματική υπερβολή, αλλά στηρίζεται στην απλή λογική. Σήμερα η κοινωνία υποφέρει από μια κυβέρνηση που μέσα σε δυο χρόνια όχι μόνο έχει ισοπεδώσει τα πάντα, αλλά προσβάλλει διαρκώς και τη νοημοσύνη των πολιτών, μέσω μιας πρωτοφανούς προπαγάνδας. Σύμφωνα μ' αυτή, είτε πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, είτε εκτοξεύεται η ανεργία και πληθαίνουν τα λουκέτα, είτε καίγεται η μισή Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης τα κάνει όλα άριστα. Και κάθε φορά που η οργή ξεχειλίζει ακόμη και από τα μικρόφωνα των ζωντανών τηλεοπτικών ρεπορτάζ, εμφανίζεται μια δημοσκόπηση να μας δείξει πόσο ανέβηκε η αποδοχή του κυβερνώντος κόμματος στη κοινή γνώμη. Κάποια στιγμή, όμως οι πολίτες κουράζονται με την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα που ζουν και την εικόνα που τους βομβαρδίζει».

Σημειώνει, ωστόσο, ότι «δεν αρκεί φυσικά η φανερή φθορά της κυβέρνησης, εμείς οφείλουμε να πείσουμε ότι μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος μιας διακυβέρνησης άλλου τύπου. Μιας διακυβέρνησης με πρόσημο τον ριζοσπαστικό ρεαλισμό, όχι μόνο πρόθυμης, αλλά και ικανής να προσδώσει σύγχρονο περιεχόμενο στην ανάγκη και την ιδέα της αλλαγής. Να εκφράσει στις σημερινές συνθήκες τα συμφέροντα της κοινωνική πλειοψηφίας. Εκείνων που διψούν για πρόοδο και δικαιοσύνη…».

Για το αντισύριζα μέτωπο ο κ. Τσίπρας αναφέρει:

«…Όσο για αυτό που αποκαλείτε αντισύριζα μέτωπο, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια μέτωπο. Αυτό φαίνεται από τις συνεδριάσεις της Βουλής μέχρι τις συζητήσεις στα καφενεία. Ενώ το αντισύριζα ρεύμα έχει εξασθενίσει σοβαρά. Πνέει τα λοίσθια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη και την μονότονη προσπάθεια των φιλικών του ΜΜΕ να το συντηρήσουν. Αντιθέτως το αντικυβερνητικό ρεύμα φουντώνει και θεριεύει, ιδίως όσο ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επενδύει στη προπαγάνδα και να αγνοεί τις ανάγκες των ανθρώπων και ιδιαίτερα της νέας γενιάς». Κάνοντας αυτοκριτική σημειώνει ότι «στον τομέα της επικοινωνίας με δυο λόγια οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν τα πήγαμε τόσο καλά, σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη που μόνο αυτό κάνει. Και κάποιες φορές, ίσως, υποτιμήσαμε τη δύναμη των αντιπάλων μας και τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται πλευρές της πολιτικής μας απέναντι σε στρώματα της λεγόμενης μεσαίας τάξης».

Επαναλαμβάνει την πρόταση συνεργασίας με τις προοδευτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς και το ΚΚΕ: «Σε κάθε περίπτωση όμως, για να γίνω καθαρός, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναλάβει το βάρος της διακυβέρνησης και της αλλαγής με απλωμένο χέρι ενότητας προς τις προοδευτικές δυνάμεις. Κανείς δεν περισσεύει στη μεγάλη προσπάθεια για την κοινωνική ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της χώρας. Αρκεί να το επιθυμεί…Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν στη νέα εποχή, η Αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μπορούν να γίνουν πραγματική πρωτοπορία όχι μόνο με τις ιδέες, αλλά και με τα έργα τους από θέση ευθύνης, που θα βελτιώσουν τις ζωές των πολιτών. Να δώσουν χώρο στην κοινωνική δικαιοσύνη, να συμβάλλουν στην ανάσχεση της κλιματικής κρίσης. Αυτό είναι το στοίχημα της εποχής μας και όχι να είμαστε απλά σχολιαστές που φωνάζουμε, ενώ η κοινωνία αγωνιά, “εγώ σας τα' λεγα”».

Επιμένει στην επίθεσή του με σκληρούς χαρακτηρισμούς και εξηγεί την διαφορά από τον πρωθυπουργό: «…Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρωστάει τεράστια ποσά στις τράπεζες, το κόμμα του βαρύνεται με θηριώδη χρέη, ο όρος μπαταχτσής μπορεί να είναι σκληρός, αλλά καθρεφτίζει μια πραγματικότητα. Τελείως διαφορετική από το σαμποτέρ, τον προδότη, τον γιο του χουντικού, για να θυμηθώ ορισμένα από τα χυδαία και άθλια που έχουν εκτοξευτεί εναντίον μου. Όπως τελείως άλλο πράγμα είναι οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις, την αδιαφάνεια, και τη σπατάλη υπέρ των δικών τους παιδιών, που χαρακτηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, από την συστηματική προσπάθεια να συκοφαντηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να διαβρωθεί το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα. Μάταια βέβαια, όπως όλοι ξέρουν…Μιλώντας όμως για τον κ. Μητσοτάκη, θέλω να πω ότι τη στάση του δεν τη χαρακτηρίζουν απλώς κάποιοι απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί. Η απάνθρωπη εκμετάλλευση της τραγωδίας στο Μάτι, και η αναφορά του σε φέρετρα στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, βεβαιώνει ότι δεν έχει κανένα ηθικό ενδοιασμό να εκμεταλλεύεται με τον πιο συστηματικό, και χυδαίο τρόπο ακόμα και τους νεκρούς. Προσωπικά ποτέ δεν θα σκεφτόμουν να εκμεταλλευτώ τις χιλιάδες των νεκρών της πανδημίας για να πλήξω τον πολιτικό μου αντίπαλο. Ο κ. Μητσοτάκης όμως επιμένει στην ίδια πολιτική τυμβωρυχία που χρησιμοποίησε κατά κόρον για να έρθει στην κυβέρνηση. Και εξακολουθεί να τη χρησιμοποιεί για να κρύψει πίσω από τους νεκρούς τού χτες το δράμα των ζωντανών τού σήμερα. Θα κριθεί όμως και γι' αυτό, να είστε σίγουρος».

Ο κ. Τσίπρας ασκεί δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, στον τρόπο που διαχειρίστηκε τις καταστροφικές πυρκαγιές και την πανδημία υπογραμμίζοντας ότι τα παθήματα δεν της έγιναν μαθήματα: «…Ο κ. Μητσοτάκης μετά τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της χώρας, δήλωσε ότι όλα πήγαν καλά και πως δεν αναγνωρίζει λάθη. Επομένως, όχι απλά δε βλέπω τη διάθεση για τομές, αλλά ούτε και τη στοιχειώδη αίσθηση ευθύνης απέναντι σε αυτούς που είδαν τον τόπο τους και τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη. Σε ό,τι μας αφορά, από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε μία δέσμη προτάσεων για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, φέραμε στο προσκήνιο ξανά την πιο ολοκληρωμένη πρόταση που διαθέτει η χώρα -το πόρισμα Γκολντάμερ- για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μιλήσαμε για την ανάγκη να επιστρέψει η νομιμότητα στο ζήτημα των δασικών χαρτών που καταργήθηκαν με το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο αυτών που σήμερα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για την κλιματική κρίση». Συνεχίζοντας την κριτική του αναφέρει ότι «ο Μητσοτάκης βρήκε σημαντικές δράσεις και αποφάσεις εν εξελίξει. Εγκεκριμένη χρηματοδότηση και προσλήψεις δασικών για τη πρόληψη. Διαγωνισμό για την αγορά πυροσβεστικών και 5.000 πυροσβεστών. Υπουργικές αποφάσεις για το συντονισμό Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Δασικής Υπηρεσίας. Υλοποίηση του 44% 5 των δασικών χαρτών και μελέτες για το 100%, από το 0,8% που παραλάβαμε. Και ένα ολοκληρωμένο έτοιμο σχέδιο νόμου για τη πλήρη αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας ώστε να σταματήσει η συναρμοδιότητα 15 υπουργείων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όλα αυτά στη βάση του πορίσματος Γκολντάμερ στο οποίο συναίνεσε. Και τι έκανε ο ίδιος; Τα πέταξε όλα στο καλάθι των αχρήστων για να βάλει απλά τους γαλάζιους επιτελείς στις ίδιες θέσεις ενός σμπαραλιασμένου κρατικού μηχανισμού που είχε αποτύχει. Και ταυτόχρονα αναβάθμισε όσους αποπέμψαμε ως υπευθύνους για το Μάτι. Γιατί άραγε; Καμία σοβαρή εξήγηση δεν έχει καταφέρει να δώσει…».

Στην ερώτηση γιατί δεν ζητά παραιτήσεις των υπευθύνων αναφέρει: «Η χώρα διαθέτει μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα που διαχειρίστηκε. … Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης τα βρίσκει όλα ρόδινα. Είναι διαρκώς κάπου αλλού, εκτός τόπου και χρόνου. Τι νόημα έχει λοιπόν να συζητάμε την αντικατάσταση του ενός αποτυχημένου υπουργού από έναν άλλο ή μια άλλη όταν οι αποτυχημένες πολιτικές και οι καταδικασμένες σε αποτυχία δομές μένουν οι ίδιες; Η σκληρή πραγματικότητα που ζουν σε όλα τα επίπεδα οι πολίτες εδώ και μια διετία είναι έργο Μητσοτάκη. Αυτός φέρει την απόλυτη ευθύνη. Βρίσκεται πίσω από κάθε λέξη και κάθε πράξη των υπουργών του».

Για την πανδημία αναφέρει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει πια το πιο σημαντικό όπλο για να αντιμετωπίσει τη πανδημία. Την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Δεν μπορεί να πείσει κανένα. Και αφού δε μπορεί να ενώσει παρά μόνο να διχάσει, δε μπορεί και να σώσει. Στο λαό και σε εμάς, στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, πέφτει πια η ευθύνη. Να ενώσουμε, να πείσουμε, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε και κυρίως ανθρώπινες ζωές. Με ενότητα και αλληλεγγύη θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να το πετύχουμε.

Στην ερώτηση για το αν την επόμενη φορά εκτός από την κυβέρνηση κατακτήσουν και την εξουσία απαντά: «Δεν θέλουμε να βολευτούμε στην εξουσία, για να το πω κάπως αλλιώς. Θέλουμε να ξεβολέψουμε όσους στρογγυλοκάθισαν εκεί χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, και διαφάνεια παντού, αυτή είναι η ανυποχώρητη θέση μας. Ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό, και πόσο μας κόστισε η επιμονή μας σ' αυτό. Αλλά αυτό αποτελεί την ψυχή της πολιτικής μας και την ταυτότητα των ιδεών μας».

