Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Χιλιάδες ναρκωτικά χάπια σε αποθήκη

"Λαβράκι" έβγαλε η έκτακτη έρευνα σωφρονιστικών υπαλλήλων σε αποθήκη των φυλακών Κορυδαλλού.



Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε αποθήκη του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.045 ναρκωτικά χάπια, μία χρυσή αλυσίδα, 124 ευρώ, αμερικάνικο δολάριο και 5.006 Γρίβνα Ουκρανίας.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

