Κορονοϊός: Γεμίζουν οι ΜΕΘ - “Μάχη” με την διασπορά

Αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία της χώρας. "Καμπανάκι" από τους γιατρούς. Ανησυχία για την διασπορά του ιού σε αρκετές περιοχές.



Στη δωρεάν διάθεση self από τα φαρμακεία, από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, προχωρά το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επιστροφής των πολιτών από τις διακοπές και της ισχυρής σύστασης για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

Την ίδια ώρα, η πίεση στα νοσοκομείο αυξάνεται μέρα με την μέρα, ενώ το ενδεχόμενο να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και σε άλλους κλάδους του δημοσίου μπαίνει δυναμικά στη "μάχη" κατά της διασποράς του ιού.



Η πανδημία δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, στο 68% ανέρχεται η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ Covid στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Η κ. Παγώνη χτύπησε «καμπανάκι» ειδικά για την Κρήτη όπου το 79,2 των κλινών ΜΕΘ Covid είναι κατειλημμένες και πρέπει να ενισχυθεί γιατί δεν έχει πολλά κρεβάτια. Στην Αττική η πληρότητα φτάνει το 67% και στη Θεσσαλονίκη στο 71%.

«Έχουμε πρόβλημα, υπάρχει αύξηση των παραμέτρων όλων και πρέπει να το δούμε αυτό σιγά –σιγά», τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Νύχτα εφημερίας για το νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη και η κατάσταση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι οριακή. Ο Νίκος Καπραβέλος, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ, εξήγησε ότι στη δική του μονάδα η εφημερία ξεκινά σήμερα με γεμάτες και τις 12 κλίνες της. Το νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 20 κλίνες Covid εκ των οποίων οι 18 είναι γεμάτες, ποσοστό δηλαδή πάνω από 90%. «Έχουμε αφήσει 10 κλίνες για τα υπόλοιπα νοσήματα, κι εκεί είναι μεγάλη η πληρότητα», τόνισε ο κ. Καπραβέλος.

Στο «κόκκινο» άλλες 8 περιφέρειες

Μετά την Αττική, την Θεσσαλονίκη και την Κρήτη που είναι καθημερινά πρωταθλήτριες στα νέα κρούσματα, σημαντική διασπορά του ιού καταγράφεται σε 8 ακόμη περιοχές της χώρας. Μια ανάσα πριν την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων είναι η Αχαΐα (140), η Ηλεία (97), η Εύβοια και η Κοζάνη (70), ο Έβρος (67), η Καβάλα (66), η Λάρισα (65) και η Αιτωλοακαρνανία (60).

Έκκληση για self test κάνουν οι ειδικοί σε όσους ανεμβολιάστους επιστρέφουν από διακοπές. Μπορούν να τα προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία μη εμβολιασμένοι:

εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

άτομα 18-30 ετών

γονείς παιδιών ηλικίας 5-17 ετών

Σκέψεις για επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

Την ίδια ώρα, αν δεν ανέβουν οι εμβολιασμοί κι αν η ορμή της πανδημίας δεν υποχωρήσει, η υποχρεωτικότητα και για άλλους τομείς του δημοσίου είναι στο τραπέζι.

«Μιλάμε για Εφορία, τα ΚΕΠ, για ΕΦΚΑ, προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν χρειαστεί κι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο», είπε μεταξύ άλλων στο Mega, ο Στέλος Πέτσας.

Παράλληλα, σκεπτικισμός επικρατεί στον κλάδο της εστίασης για τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από 13 Σεπτεμβρίου

«Η πολύπαθη εστίαση μπαίνει από τις 13/9 μπαίνει σε μίνι lockdown. Το 50% των συμπολιτών μας είναι δυστυχώς ανεμβολίαστοι. Οι δυνητικοί μας πελάτες μειώνονται κατά 50%», δήλωσε, στο Mega ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Όπως λένε οι επιχειρηματίες αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας στην εστίαση και ζητούν αντισταθμιστικά μέτρα.

