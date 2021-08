Πολιτική

Βάσεις 2021 – ΚΙΝΑΛ: Το υπουργείο Παιδείας να άρει τις αδικίες στο σύστημα εισαγωγής

Το Κίνημα Αλλαγής επικρίνει την κυβέρνηση και κάνει λόγο για αδιέξοδο του συστήματος πρόσβασης στα πανεπιστήμια.



«Τα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων κατέδειξαν το αδιέξοδο του συστήματος πρόσβασης από την πρώτη του εφαρμογή. Πολλοί υποψήφιοι, που έγραψαν καλά ή σχετικά καλά, βρίσκονται εκτός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα παραμένουν πολλές κενές θέσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής και σημειώνει ότι «η πολιτική της κυβέρνησης αποτυπώνει την ταξική της θεώρηση, την στρατηγική ενός κοινωνικού μετασχηματισμού με την συνειδητή επιλογή της για υποχώρηση της κατάκτησης της δημοκρατικοποίησης της γνώσης, που αποτέλεσε εμβληματικό σημείο αναφοράς των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ».

Επικρίνει την κυβέρνηση ότι σε μια δυσχερή για την κοινωνία περίοδο της πανδημίας, νομοθέτησε «ένα σύστημα πρόσβασης, το οποίο οδηγεί σε βίαιη αύξηση του αριθμού των υποψηφίων, που αποκλείονται από την προοπτική του πανεπιστημίου». «Η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σε μια τόσο δύσκολη χρονιά δυσχέρανε πολύ τους υποψηφίους, που βίωσαν την εμπειρία της προετοιμασίας αλλά και της εξέτασης σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Η προχειρότητα της ρύθμισης αποτυπώνεται στο γεγονός ότι πανεπιστημιακά τμήματα μένουν χωρίς πρωτοετείς φοιτητές. Την ίδια στιγμή τα Κολέγια μπορούν να δέχονται κάθε υποψήφιο, χωρίς Ε.Β.Ε., χωρίς επιστημονική εποπτεία από την πολιτεία, με μόνο "προσόν" τα υψηλά δίδακτρα και με επιβράβευση την επαγγελματική ισοτιμία των διπλωμάτων τους με τα πανεπιστημιακά πτυχία» προσθέτει και τονίζει πως το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τη φετινή χρονιά είναι να άρει τις αδικίες που έχουν προκληθεί στους υποψήφιους.

Παράλληλα, το Τμήμα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής υποστηρίζει πως «ο εξορθολογισμός του Πανεπιστημιακού Χάρτη πρέπει να προτεραιοποιηθεί ως βασική δημόσια πολιτική». «Η Πολιτεία μέσα ενός οργανωμένου σχεδίου -με επιστημονική επάρκεια και κοινωνική συνεννόηση- να εκπονήσει μια στρατηγική τόσο για τον τρόπο εισαγωγής όσο κυρίως για το πώς θα συνδέσουμε τα Πανεπιστήμια μας με τις ανάγκες του αύριο ώστε η έρευνα, η καινοτομία αλλά και ο πολιτισμός να αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για το μέλλον» σημειώνει. Δηλώνει πως «μια προοδευτική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί με την εφαρμογή του "Εθνικού Απολυτηρίου" στο Λύκειο με την ολοκλήρωση ενός κύκλου ουσιαστικής εκπαίδευσης, για την οριστική λύση του προβλήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» προσθέτει την ανάγκη για α) προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως κύρια επαγγελματική διαδρομή και δημιουργία σοβαρών δομών της στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, β) ολόπλευρη στήριξη της Ειδικής Αγωγής και γ) επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της εξαπολύει επίθεση στην Νίκη Κεραμέως. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι "η υπουργός παιδείας κυρία Κεραμέως, δήλωσε «πανηγυρικά» ότι πλέον τα ελληνόπουλα δεν θα «εγκλωβίζονται» στα δημόσια πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή επιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης πανηγυρίζουν διότι δεκάδες χιλιάδες μαθητές «εγκλωβίζονται» στα κολέγια. Έρχεται η στιγμή που θα «πανηγυρίσει» και ο ελληνικός λαός μια και καλή, όταν «απεγκλωβιστεί» από αυτή την ανάλγητη κυβέρνηση".

