Πολιτική

Το κυβερνητικό αεροσκάφος επιστρέφει στην Αθήνα από το Ισλαμαμπάντ

Βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής στο Πακιστάν, ώστε να πετάξει για Καμπούλ και να διασώσει Αφγανούς πολίτες. Οι φόβοι για νέο τρομοκρατικό χτύπημα ματαίωσαν την αποστολή.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος Embraer EMB-135LR?/145-209, που είχε μεταβεί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, με αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, και από εκεί αναμένετο να πετάξει για Καμπούλ, για τη διάσωση Αφγανών πολιτών, που είχαν συνεργαστεί με τις ελληνικές υπηρεσίες, επιστρέφει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με αξιόπιστες διπλωματικές πηγές του enikos.gr, το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε και το πρόσταγμα της επιχείρησης διάσωσης των Αφγανών με τις οικογένειές τους, αναγκάστηκε να πάρει την δυσάρεστη απόφαση λόγω συγκλινουσών πληροφοριών για επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα, ακόμη και μέσα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι εκτός ελέγχου, με τους Ταλιμπάν και τρομοκράτες του ISIS να απειλούν με νέο λουτρό αίματος μετά το χτύπημα της Πέμπτης με βομβιστή αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο, που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 120 να τραυματιστούν.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής στο αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ προκειμένου να μεταβεί στην Καμπούλ μόλις δινόταν το «πράσινο φως» για τη διάσωση συνολικά 18 Αφγανών με τις οικογένειές τους, που είτε είχαν συνεργαστεί με την Ελληνική Δύναμη Αφγανιστάν είτε με το υπουργείο Εξωτερικών ως διερμηνείς.

Αναμένεται να προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, στην 112 Πτέρυγα Μάχης, περίπου στις 6.00 το απόγευμα.

