ΠΑΟΚ- Europa Conference League: Από το Γιβραλτάρ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του

Με τη θεωρητικά πιο αδύνατη ομάδα του ομίλου, θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στις 16 Σεπτεμβρίου. Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα.

Από το Γιβραλτάρ θα ξεκινήσει τα ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Conference League. Ο «δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει στις 16/9 την Λίνκολν εκτός έδρας ενώ μετά θα υποδεχτεί την Σλόβαν στις 30 Σεπτεμβρίου στην Τούμπα

Αναλυτικά το πρόγραμμα οι ημέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ στον 6ο όμιλο του Conference League:

1η αγωνιστική 16 Σεπτεμβρίου

Λίνκολν - ΠΑΟΚ 19:45

2η αγωνιστική 30 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ - Σλόβαν 22:00

3η αγωνιστική 21 Οκτωβρίου

Κοπεγχάγη - ΠΑΟΚ 19:45

4η αγωνιστική 4 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ - Κοπεγχάγη 22:00

5η αγωνιστική 25 Νοεμβρίου

Σλόβαν - ΠΑΟΚ 19:45

6η αγωνιστική 9 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ - Λίνκολν 22:00

