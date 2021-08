Life

Καραμανλής - Παζαΐτη: Τα δίδυμα παιδιά τους πέτυχαν στις πανελλήνιες

Σε ποιες σχολές πέρασαν τα δίδυμα παιδά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, Αλέξανδρος και Αλίκη.





Στις 12 Ιουνίου 2003, ο Κώστας Καραμανλής με την Νατάσα Παζαΐτη, έγιναν για πρώτη φορά γονείς, καθώς ήρθαν στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά τους, Αλέξανδρος και Αλίκη.

Τα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή έδωσαν φέτος πανελλήνιες εξετάσεις και πέτυχαν. Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος πέρασαν στο ελληνικό πανεπιστήμιο και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνουν σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλίκη πέρασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ ο Αλέξανδρος Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη.

Τα παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη θέλησε να συγχαρεί δημόσια για την επιτυχία τους στις πανελλήνιες και την επιλογή τους να φοιτήσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια και η Έλενα Ακρίτα.

